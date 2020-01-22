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Британия снова сожалеет из-за трезубца, но говорит, что им злоупотребляют праворадикалы

Среда, 22 января 2020, 16:21

Британский министр по вопросам безопасности Брэндон Льюис в очередной раз выразил сожаление по поводу оскорбления украинского народа внесением трезубца в антитеррористическое пособие британской полиции, но пояснил, что национальной символикой часто злоупотребляют праворадикальные группы.

Видео его выступления в британском парламенте в среду обнародовало посольство Украины в Великобритании в Twitter, пишет "Европейская правда".

По словам Льюиса, британская полиция четко заявила, что сожалеет из-за оскорбления, которое могло быть вызвано включением украинского трезубца во внутренний учебный документ.

"Этот документ был разработан, чтобы помочь офицерам и сотрудникам полиции распознавать и понимать целый ряд знаков и символов, с которыми они могут столкнуться при выполнении своих обязанностей. Как было исчерпывающе сказано в заявлении полиции, многие из этих символов не представляют интереса с точки зрения противодействия терроризму", - сказал он.

"К сожалению, праворадикальные группы имеют историю злоупотребления национальной символикой в ​​качестве своей идентификации. И именно это послужило мотивом включения некоторых символов в пособие", - добавил Льюис.

Он подчеркнул: Британия признает, что трезубец является государственным гербом Украины и имеет важное конституционное, историческое и культурное значение для украинского народа, и искренне сожалеет, что оскорбила украинцев.

Как сообщалось ранее, в документе полиции Великобритании по борьбе с терроризмом в разделе о знаках и символах праворадикальных групп в перечне татуировок приведен малый герб Украины с подписью "Украинский трезубец (националистический)".

На эту публикацию отреагировал посольство Украины в Великобритании и МИД с требованием удалить оскорбительную публикацию.

Правительство Британии заверило украинскую сторону в том, что не имеет целью оскорблять Украину, но признало, что оскорбление было нанесено. Представитель правительства Британии в заявлении о включении малого герба Украины в антитеррористическое пособие британской полиции не дало ответа на вопрос, удалят ли из него трезубец.

Украина заявила, что считает недостаточным заявление Великобритании о трезубце в антитеррористическом пособии и требует исключить из него украинский государственный символ.

Темы: Великобритания
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