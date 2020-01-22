Зеленский в Давосе: Украине мало обеспокоенности мира

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на Всемирном экономическом форме в Давосе, что Украине недостаточно "обеспокоенности" мира касательно войны на Донбассе и российской аннексии Крыма.

Источник: выступление Зеленского в Швейцарии

Прямая речь: "Шестой год в моей стране идет война, шестой год как Россия аннексировала у нас часть территории, несмотря на тысячи страниц международного права и сотни организаций, призванных его защищать... Да, мир сплотился вокруг решения этих вопросов, но достаточно ли украинцам, погибшим и тем, кто потерял дома, достаточно ли им всемирной обеспокоенности? Этого мало, и это правда."

Детали: По словам Зеленского, это свидетельствует о том, что нынешняя "архитектура мира" уязвима, а существующие институты не всегда эффективны. "Мир нуждается в переосмыслении и обновления правил, особенно правил международной безопасности", - подчеркнул он.