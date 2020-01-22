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Зеленский предложил взять Украину в ЕС вместо Британии

Среда, 22 января 2020, 18:01
Зеленский предложил взять Украину в ЕС вместо Британии
Фото: сайт президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что для Украины сейчас - очень удобный момент для вступления в Европейский Союз после выхода Великобритании из блока.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы видим свое будущее в ЕС. Что должен сделать ЕС? Просто взять Украину в ЕС, это очень сложные вещи, хотя это очень простые решения. Мы подписали соглашение об ассоциации, мы поддерживаем курс в ЕС, но мы должны понимать, что не только Украина должна и хочет в ЕС. Многие страны ЕС нас поддерживают и видят будущее Украины в ЕС рядом с собой, как равноправного партнера. Но Европейский Союз, некоторые страны ЕС, также должен хотеть привлечь Украину в ЕС ", - сказал Зеленский.

"Вопрос не в том, когда мы будем в ЕС. Вопрос - какой статус будет у Украины в ЕС, какое будет отношение к нашей стране. Отношение как к мощному игроку, как к стране, которую уважают, или на которую смотрят сверху вниз? И мне кажется, что сейчас очень удобный момент. Одна большая страна сделала exit, возможно для Украины пришло время сделать enter", - добавил украинский президент.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина станет членом НАТО раньше, чем вступит в Евросоюз.

По его словам, через 5 лет Украина планирует достичь полной совместимости с НАТО и получить политическое решение НАТО о начале процедуры вступления.

Темы: ЕСВеликобритания
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