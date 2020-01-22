"Выйдите отсюда": у Макрона произошел конфликт с израильскими силовиками в Иерусалиме

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Среда, 22 января 2020, 19:34

Французский президент Эммануэль Макрон вступил в перепалку с израильскими сотрудниками службы охраны, требуя у них покинуть базилику в Иерусалиме, которую он посещал накануне участия в конференции памяти жертв Холокоста.

Видео инцидента появилось в соцсетях, сообщает "Европейская правда".

Конфликт произошел, когда Макрон прогуливался по Старому городу и зашел в базилику Святой Анны, которой управляет французское консульство. Базилика была подарена французскому императору Наполеону III в 1856 году.

На видео видно, как Макрон рядом со своими охранниками и израильскими силовиками находится под аркой на входе в храм.

"Мы все прекрасно знаем правила. Мне не нравится, что вы сделали передо мной. Выйдите на улицу, пожалуйста", - обратился к израильтянам на английском президент Франции, повысив голос.

"Извините, но вы знаете правила. Никто, никто, никто не должен провоцировать. Вы провели отличную работу в городе, я это ценю, ребята. Следует соблюдать правила, которые были на протяжении веков. Они не изменились с моим приходом", - импульсивно говорил Макрон.

Как поясняет агентство Reuters, Франция считает провокацией, когда израильская полиция входит в храм в части Иерусалима, захваченной и аннексированной Израилем в ходе войны на Ближнем Востоке 1967 года.

В 1996 году бывший президент Жак Ширак потерял терпение в отношении агентов безопасности Израиля в той самой церкви, сказав одному из них, что его поведение было провокационным, и пригрозил вернуться домой.

Ширак отказался входить в базилику, пока израильская служба безопасности не покинула это место.

Темы: Франция Израиль


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