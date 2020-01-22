Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Выйдите отсюда": у Макрона произошел конфликт с израильскими силовиками в Иерусалиме

Среда, 22 января 2020, 18:34
Выйдите отсюда: у Макрона произошел конфликт с израильскими силовиками в Иерусалиме

Французский президент Эммануэль Макрон вступил в перепалку с израильскими сотрудниками службы охраны, требуя у них покинуть базилику в Иерусалиме, которую он посещал накануне участия в конференции памяти жертв Холокоста.

Видео инцидента появилось в соцсетях, сообщает "Европейская правда".

Конфликт произошел, когда Макрон прогуливался по Старому городу и зашел в базилику Святой Анны, которой управляет французское консульство. Базилика была подарена французскому императору Наполеону III в 1856 году.

На видео видно, как Макрон рядом со своими охранниками и израильскими силовиками находится под аркой на входе в храм.

"Мы все прекрасно знаем правила. Мне не нравится, что вы сделали передо мной. Выйдите на улицу, пожалуйста", - обратился к израильтянам на английском президент Франции, повысив голос.

"Извините, но вы знаете правила. Никто, никто, никто не должен провоцировать. Вы провели отличную работу в городе, я это ценю, ребята. Следует соблюдать правила, которые были на протяжении веков. Они не изменились с моим приходом", - импульсивно говорил Макрон.

Как поясняет агентство Reuters, Франция считает провокацией, когда израильская полиция входит в храм в части Иерусалима, захваченной и аннексированной Израилем в ходе войны на Ближнем Востоке 1967 года.

В 1996 году бывший президент Жак Ширак потерял терпение в отношении агентов безопасности Израиля в той самой церкви, сказав одному из них, что его поведение было провокационным, и пригрозил вернуться домой.

Ширак отказался входить в базилику, пока израильская служба безопасности не покинула это место.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ФранцияИзраиль
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
Франция
Во Франции за неделю беспорядков задержали около 3,5 тыс. человек, сожгли почти 6 тыс. авто
Во Франции второй раз ночь прошла относительно спокойно, но снова есть задержанные
Посол Франции объявил о завершении дипломатической миссии в Украине
Последние новости
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшая и раненые
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
Все новости...
Реклама: