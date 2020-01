"Выйдите отсюда": у Макрона произошел конфликт с израильскими силовиками в Иерусалиме

Французский президент Эммануэль Макрон вступил в перепалку с израильскими сотрудниками службы охраны, требуя у них покинуть базилику в Иерусалиме, которую он посещал накануне участия в конференции памяти жертв Холокоста.

Видео инцидента появилось в соцсетях, сообщает "Европейская правда".

Конфликт произошел, когда Макрон прогуливался по Старому городу и зашел в базилику Святой Анны, которой управляет французское консульство. Базилика была подарена французскому императору Наполеону III в 1856 году.

На видео видно, как Макрон рядом со своими охранниками и израильскими силовиками находится под аркой на входе в храм.

"Мы все прекрасно знаем правила. Мне не нравится, что вы сделали передо мной. Выйдите на улицу, пожалуйста", - обратился к израильтянам на английском президент Франции, повысив голос.

"Извините, но вы знаете правила. Никто, никто, никто не должен провоцировать. Вы провели отличную работу в городе, я это ценю, ребята. Следует соблюдать правила, которые были на протяжении веков. Они не изменились с моим приходом", - импульсивно говорил Макрон.

Ouch. #France President Macron yells at #Israel Security, asks them to “respect the rules” , “go outside” as he makes his way into Church of Saint Anne in Jerusalem.



Video taken today: pic.twitter.com/ZJJHXzJoMJ