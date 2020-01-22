Следует приостановить приведение законов Украины в соответствие с законами ЕС – Арахамия

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Среда, 22 января 2020, 21:38
Фото: Ukraine House Davos

Глава фракции "Слуга народа" заявил, что Украине следует временно отказаться от политики так называемой "гармонизации национального законодательства" с законодательством Европейского Союза.

Источник: Укринформ со ссылкой на выступление нардепа в Украинском доме в Давосе

Прямая речь Арахамии: "Многие соседние страны давят на нас, склоняя к так называемой "гармонизации законодательства". Однако я считаю, что для Украины это не правильно. Если слабая экономика объединяется с сильной, то всегда будет оставаться слабой, играя по одинаковым правилам.

Если мы гармонизуемся, то можем стать самой слабой экономикой в ​​ЕС, чем-то вроде Словении. Будучи огромным государством, мы будем оказывать очень малое влияние, поскольку правила игры уже существуют.

Эти слова могут быть не популярными в Европарламенте или где-нибудь, но мы должны занять какое-то уникальное место, пока не станем сильнее, и уже тогда можем синхронизироваться".

Детали: Арахамия уверен, что в Украину будут приезжать инвесторы "ради использования наших различий".

Темы: Арахамия Слуга народа ЕС


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