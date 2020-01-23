Под Киевом горел магазин мебели: тушили более 40 спасателей

В Киево-Святошинском районе Киевской области в здании магазина мебели возник пожар на площади около 600 кв.м.

Источник: сайт ГСЧС

Детали: Возгорание произошло в здании на территории "Мебельного городка" в поселке Петропавловская Борщаговка.

В Киево-Святошинском районе Киевской области в здании магазина мебели возник пожар на площади около 600 кв.м. ГСЧС

На ликвидацию пожара спасателям понадобилось около трех часов. К тушению были привлечены 46 сотрудников ГСЧС и 10 единиц техники.

Обошлось без жертв.