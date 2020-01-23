Под Киевом горел магазин мебели: тушили более 40 спасателей
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Четверг, 23 января 2020, 01:59
В Киево-Святошинском районе Киевской области в здании магазина мебели возник пожар на площади около 600 кв.м.
Источник: сайт ГСЧС
Детали: Возгорание произошло в здании на территории "Мебельного городка" в поселке Петропавловская Борщаговка.
На ликвидацию пожара спасателям понадобилось около трех часов. К тушению были привлечены 46 сотрудников ГСЧС и 10 единиц техники.
Обошлось без жертв.
Украинская правда
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