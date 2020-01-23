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Из-за связи с РФ литовскому депутату грозит вотум недоверия

Четверг, 23 января 2020, 02:54
Из-за связи с РФ литовскому депутату грозит вотум недоверия
Ирина Розова

Оппозиционные депутаты литовского парламента, его члены из комитета нацбезопасности и обороны инициируют вотум недоверия коллеге Ирине Розовой из-за связей с Москвой.

Источник: Delfi

Детали: По словам социал-демократа Довиле Шакалене, существование документа от 18 января 2018 года, в котором описаны два момента вероятных связей с россиянами и где говорится о том, что Розова "не является верной Литовскому государству", является достаточным основанием для объявления вотума недоверия.

По данным Департамента госбезопасности Литвы, Розова встречалась с российским дипломатом, на которой обсуждала финансовую помощь Российскому альянса в Литве.

Также она общалась с генеральным консулом России Владимиром Малыгиным, которого выслали из Литвы. Вероятно, он собирал информацию для российских спецслужб.

Украинская правда
Темы: ЛитваРосcиядипломатические отношения
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