Помпео говорит, что в ближайшее время посетит Украину
Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что в ближайшее время планирует посетить Украину.
Источник: интервью Помпео для Bloomberg TV
Прямая речь: "Да, я собираюсь туда (в Украину – УП) попасть. Я планировал это еще раньше. У меня уже была запланирована поездка, но тогда у нас возникли проблемы на Ближнем Востоке, которыми я должен был заниматься. Хотя эти проблемы еще не решены и впереди еще много работы, я планирую вскоре поехать в Украину."
Детали: Помпео также напомнил, что Штаты предоставили оборонительную помощь Украине для защиты от России. Кроме этого, по его словам, Администрация Трампа поддержала президента Владимира Зеленского в его усилиях побороть коррупцию и построить демократию. "Мы продолжим это делать", – подытожил госсекретарь.
Что предшествовало: СМИ сообщали, что Государственный секретарь США Майк Помпео, как ожидается, осуществит визит в Киев 30 января.
Напомним:
- 10 января президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с Помпео согласовал дальнейший график двусторонних контактов между Киевом и Вашингтоном на высшем уровне, прежде всего визит Помпео в Украину в конце января, который был перенесен с 3 января.