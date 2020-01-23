Помпео говорит, что в ближайшее время посетит Украину

Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что в ближайшее время планирует посетить Украину.

Источник: интервью Помпео для Bloomberg TV

Прямая речь: "Да, я собираюсь туда (в Украину – УП) попасть. Я планировал это еще раньше. У меня уже была запланирована поездка, но тогда у нас возникли проблемы на Ближнем Востоке, которыми я должен был заниматься. Хотя эти проблемы еще не решены и впереди еще много работы, я планирую вскоре поехать в Украину."

Детали: Помпео также напомнил, что Штаты предоставили оборонительную помощь Украине для защиты от России. Кроме этого, по его словам, Администрация Трампа поддержала президента Владимира Зеленского в его усилиях побороть коррупцию и построить демократию. "Мы продолжим это делать", – подытожил госсекретарь.

Что предшествовало: СМИ сообщали, что Государственный секретарь США Майк Помпео, как ожидается, осуществит визит в Киев 30 января.

Напомним: