Украина является крупным торговым партнером США – Госдеп
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Четверг, 23 января 2020, 05:41
Государственный секретарь США Майк Помпео считает Украину большим торговым партнером Штатов.
Источник: интервью Помпео для Bloomberg TV
Прямая речь: "Они (Украинское государство – УП) является крупным торговым партнером для Соединенных Штатов Америки. Америка имеет ряд интересов в отношении Украины, и я думаю, что уровень ресурсов, которые мы туда выделили, отражает нашу заинтересованность."
Детали: По словам госсекретаря, Украина находится на грани между демократией и тиранией в восточной части Европе.
Кроме того, он считает, что Америка взяла на себя обязательства помогать Киеву в обмен на отказ от ядерного оружия.
Украинская правда
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