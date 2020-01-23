Украина является крупным торговым партнером США – Госдеп

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Четверг, 23 января 2020, 05:41

Государственный секретарь США Майк Помпео считает Украину большим торговым партнером Штатов.

Источник: интервью Помпео для Bloomberg TV

Прямая речь: "Они (Украинское государство – УП) является крупным торговым партнером для Соединенных Штатов Америки. Америка имеет ряд интересов в отношении Украины, и я думаю, что уровень ресурсов, которые мы туда выделили, отражает нашу заинтересованность."

Детали: По словам госсекретаря, Украина находится на грани между демократией и тиранией в восточной части Европе.

Кроме того, он считает, что Америка взяла на себя обязательства помогать Киеву в обмен на отказ от ядерного оружия.

Украинская правда
Темы: США Украина


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