Украина является крупным торговым партнером США – Госдеп

Государственный секретарь США Майк Помпео считает Украину большим торговым партнером Штатов.

Источник: интервью Помпео для Bloomberg TV

Прямая речь: "Они (Украинское государство – УП) является крупным торговым партнером для Соединенных Штатов Америки. Америка имеет ряд интересов в отношении Украины, и я думаю, что уровень ресурсов, которые мы туда выделили, отражает нашу заинтересованность."

Детали: По словам госсекретаря, Украина находится на грани между демократией и тиранией в восточной части Европе.

Кроме того, он считает, что Америка взяла на себя обязательства помогать Киеву в обмен на отказ от ядерного оружия.