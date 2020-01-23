Зеленский перед Израилем записал видео завтрака Пинчука в Давосе

2978 просмотров
Четверг, 23 января 2020, 09:13

На "Украинский завтрак" в Давосе, который организует фонд Виктора Пинчука, пришел премьер Алексей Гончарук, а президент Владимир Зеленский записал специальное видео-обращение.

Источник: корреспондент "Украинской правды" с места событий.

Детали: В начале завтрака участникам показали видео Зеленского, где президент призывает инвесторов приходить в Украину.

После этого Виктор Пинчук передал слово премьеру Гончаруку.

Среди других участников на завтраке присутствуют Олег Сенцов, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, бизнесмены Василий Хмельницкий, Александр Ярославский, министры Владислав Криклий и Тимофей Милованов.

Роман Кравец, УП
Темы: Зеленский


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский: Наша делегация отдала свои места на форуме памяти Холокоста 23 января 2020, 09:44
Зеленский прокомментировал вероятность встречи с Путиным в Израиле 22 января 2020, 20:47
Зеленский в Давосе: Украине мало обеспокоенности мира 22 января 2020, 17:52
Все новости
Главные новости
Гончарук на завтраке в Давосе: Правительство никуда не уходит, я не планирую уходить
Помпео говорит, что в ближайшее время посетит Украину
Следует приостановить приведение законов Украины в соответствие с законами ЕС – Арахамия
Зеленский прокомментировал вероятность встречи с Путиным в Израиле
Все новости
Фотопроект

Момент, когда становишься матерью: 15 невероятных фото родов

советы

Лучше вам тщательно помыть свою эко-бутылку. И вот почему

Объясняет ПЦУ

Есть ли угрозой биометрический паспорт?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів