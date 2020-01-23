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Зеленский перед Израилем записал видео завтрака Пинчука в Давосе

Четверг, 23 января 2020, 08:13
Зеленский перед Израилем записал видео завтрака Пинчука в Давосе

На "Украинский завтрак" в Давосе, который организует фонд Виктора Пинчука, пришел премьер Алексей Гончарук, а президент Владимир Зеленский записал специальное видео-обращение.

Источник: корреспондент "Украинской правды" с места событий.

Детали: В начале завтрака участникам показали видео Зеленского, который уже отбыл в Израиль. Президент снова призвал инвесторов приходить в Украину.

После этого Виктор Пинчук передал слово премьеру Гончаруку.

Среди других участников на завтраке присутствуют Олег Сенцов, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, бизнесмены Василий Хмельницкий и Александр Ярославский, министры Владислав Криклий и Тимофей Милованов.

 
 
 
 
 
 

Справка: 23 января 2020 года Фонд Виктора Пинчука и международная инвестиционно-консалтинговая группа EastOne проводят в Давосе (Швейцария) ежегодный "Украинский завтрак" – традиционное мероприятие, организованное по случаю ежегодной встречи Всемирного экономического форума.

В этом году тема дискуссии такова: "Украина 2020 – новая реальность, новый нарратив, новые вызовы".

Модерирует встречу Фарид Закария – ведущий программы Fareed Zakaria GPS, CNN.

Запланированы выступления: премьер-министра Украины Алексея Гончарука, бывшего политзаключенного Олега Сенцова, соучредителя и со-исполнительного главы правления Carlyle Group Дэвида Рубенштейна, профессора экономики Йельского университета Роберта Шиллера, исполнительного директора General Atlantic Белая Форда, главного исполнительного директора Jigsaw Джареда Коэна.

Роман Кравец, УП
Темы: Зеленскиймиринвестиции
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