Зеленский перед Израилем записал видео завтрака Пинчука в Давосе

На "Украинский завтрак" в Давосе, который организует фонд Виктора Пинчука, пришел премьер Алексей Гончарук, а президент Владимир Зеленский записал специальное видео-обращение.

Источник: корреспондент "Украинской правды" с места событий.

Детали: В начале завтрака участникам показали видео Зеленского, где президент призывает инвесторов приходить в Украину.

После этого Виктор Пинчук передал слово премьеру Гончаруку.

Среди других участников на завтраке присутствуют Олег Сенцов, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, бизнесмены Василий Хмельницкий, Александр Ярославский, министры Владислав Криклий и Тимофей Милованов.