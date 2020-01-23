Зеленский перед Израилем записал видео завтрака Пинчука в Давосе
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Четверг, 23 января 2020, 09:13
На "Украинский завтрак" в Давосе, который организует фонд Виктора Пинчука, пришел премьер Алексей Гончарук, а президент Владимир Зеленский записал специальное видео-обращение.
Источник: корреспондент "Украинской правды" с места событий.
Детали: В начале завтрака участникам показали видео Зеленского, где президент призывает инвесторов приходить в Украину.
После этого Виктор Пинчук передал слово премьеру Гончаруку.
Среди других участников на завтраке присутствуют Олег Сенцов, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, бизнесмены Василий Хмельницкий, Александр Ярославский, министры Владислав Криклий и Тимофей Милованов.
Роман Кравец, УП
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