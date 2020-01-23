Украина опустилась в рейтинге восприятия коррупции

Украина в 2019 году потеряла два балла в рейтинге восприятия коррупции по сравнению с 2018 годом и вернулась на уровень 2017 года, заняв 126-е место из 180.

Источник: исследование международной организации Transparency International "Индекс восприятия коррупции-2019"

Дословно: "Минус два. 30 баллов из 100 возможных – результат "Индекса восприятия коррупции-2019" для Украины. Мы вернулись на уровень 2017 года и теперь занимаем 126 место из 180 стран. Рядом с нами в рейтинге – Кыргызстан, Азербайджан и Джибути".

Детали: В то же время отмечается, что Украина среди соседей опережает Россию, которая сохранила свои позиции (28 баллов, 137 место).

Лидирует среди соседей Польша (58 баллов, 41 место) и Словакия (50 баллов, 59 место).

Беларусь добавила один пункт и теперь имеет 45 баллов и 66 место. В то же время у некоторых соседей индекс снизился: Румыния – минус 3 балла, Венгрия – минус 2, Молдова – минус 1.

Лидеры рейтинга в 2019 году существенно не изменились. На первом месте – Новая Зеландия и Дания (по 87 баллов). В конце списка Сомали (9), Южный Судан (12) и Сирия (13).

В начале 2019 года Transparency International Ukraine предоставила 12 рекомендаций, которые могли бы улучшить показатели Украины в рейтинге. По состоянию на конец года, было выполнено или частично выполнено только 6 из них, и те в последнем квартале 2019-го.

В частности, удалось отменить монополию СБУ на прослушивание и государственную монополию на проведение экспертиз. Верховная Рада смогла определить порядок вручения подозрения специальным субъектам, а Конституционный суд отменил дискриминационное электронное декларирование для антикоррупционных активистов.

Вместе с тем власть так и не смогла обеспечить эффективную работу реестра бенефициаров, усилить контроль за финансированием политических партий, изменить способ формирования органов судейского самоуправления, вернуть доверие к САП, лишить СБУ и Нацполицию полномочий в сфере борьбы с экономической преступностью и наказать виновных в организации нападений на антикоррупционных активистов.

Чтобы снизить уровень коррупции в Украине, власти в 2020 году рекомендуют:

- сформировать независимую и профессиональную судебную власть,

- обеспечить независимость и способность органов антикоррупционной сферы,

- лишить СБУ полномочий в сфере противодействия экономическим и коррупционным преступлениям,

- повысить эффективность систем предотвращения политической коррупции,

- запустить открытый и подотчётный процесс приватизации госимущества.

Индекс восприятия коррупции (СРІ) – показатель, который Transparency International рассчитывает с 1995 года на основании 13 исследований авторитетных международных организаций и исследовательских центров. Для определения оценки Украины использовано 9 источников. Индекс оценивает коррупцию только в государственном секторе.

Ключевым показателем индекса является количество баллов, а не место в рейтинге. Минимальная оценка (0 баллов) означает, что коррупция фактически подменяет собой государство, максимальная (100 баллов) свидетельствует о том, что коррупция почти отсутствует в жизни общества.