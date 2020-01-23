"Слуга народа" собирается на местных выборах перезагрузить власть

3673 просмотра
Четверг, 23 января 2020, 11:06

На выборах, которые состоятся осенью, партия "Слуга народа" собирается "перезагрузить" местную власть.

Источник: интервью Украинской правде главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии

Прямая речь: "Будет перезагрузка. Нас упрекают сейчас, говорят:" У вас же вся власть, но вы ничего не делаете, я вот живу и у меня в городе - ямы на дорогах". А это на местном уровне, мы на него почти не влияем сейчас, кроме силового блока...

Люди ждут радикальных изменений на местах, надо перезагружать власть".

Детали: По словам Арахамии, его партия сейчас работает над стратегией, как построить региональные штабы и как взаимодействовать с местными элитами.

Председатель фракции пожаловался, что сейчас "много негатива в регионах", поскольку люди недовольны, что в офисах "Слуги народа" "полная неопределенность". Но он обещает, что до конца февраля партия будет иметь четкую стратегию с ответственными лицами, которые будут "разворачивать партийную систему по Украине".

Арахамия рассказал, что над избирательной стратегией работает руководитель штаба "Слуги народа" на прошлых выборах Александр Корниенко. В его команде есть и социологи, и журналисты, и политтехнологи.

Читайте больше в интервью УП Давид Арахамия: Записи в кабинетах власти - это вопрос национальной безопасности. С этим надо жестко разбираться

Украинская правда
Темы: Слуга народа виборы местная власть


powered by lun.ua
Материалы по теме
Арахамия рассказал о неформальных группах в «Слуге народа» и их угрозе 23 января 2020, 09:48
Давид Арахамия: Записи в кабинетах власти – это вопрос нацбезопасности. С этим нужно жестко разбираться 23 января 2020, 06:00
Следует приостановить приведение законов Украины в соответствие с законами ЕС – Арахамия 22 января 2020, 21:38
Все новости
Главные новости
Коболев прокомментировал свою возможную отставку
"Укрзализныцю" отдадут в управление Deutsche Bahn на 10 лет — Гончарук
Гончарук на завтраке в Давосе: Правительство никуда не уходит, я не планирую уходить
Помпео говорит, что в ближайшее время посетит Украину
Все новости
мандри

Почему так трудно распаковывать чемодан и 3 советы, как это преодолеть

инфографика

Какие ягоды нужно есть для здоровья и сколько

Объясняет ПЦУ

Есть ли угрозой биометрический паспорт?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів