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"Слуга народа" собирается на местных выборах перезагрузить власть

Четверг, 23 января 2020, 10:06
Слуга народа собирается на местных выборах перезагрузить власть

На выборах, которые состоятся осенью, партия "Слуга народа" собирается "перезагрузить" местную власть.

Источник: интервью Украинской правде главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии

Прямая речь: "Будет перезагрузка. Нас упрекают сейчас, говорят:" У вас же вся власть, но вы ничего не делаете, я вот живу и у меня в городе - ямы на дорогах". А это на местном уровне, мы на него почти не влияем сейчас, кроме силового блока...

Люди ждут радикальных изменений на местах, надо перезагружать власть".

Детали: По словам Арахамии, его партия сейчас работает над стратегией, как построить региональные штабы и как взаимодействовать с местными элитами.

Председатель фракции пожаловался, что сейчас "много негатива в регионах", поскольку люди недовольны, что в офисах "Слуги народа" "полная неопределенность". Но он обещает, что до конца февраля партия будет иметь четкую стратегию с ответственными лицами, которые будут "разворачивать партийную систему по Украине".

Арахамия рассказал, что над избирательной стратегией работает руководитель штаба "Слуги народа" на прошлых выборах Александр Корниенко. В его команде есть и социологи, и журналисты, и политтехнологи.

Читайте больше в интервью УП Давид Арахамия: Записи в кабинетах власти - это вопрос национальной безопасности. С этим надо жестко разбираться

Украинская правда
Темы: Слуга народавиборыместная власть
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