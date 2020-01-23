Чиновники Одесской ОГА поймали на хищении 1,6 миллиона

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Четверг, 23 января 2020, 11:23

Служба безопасности Украины заявляет, что разоблачила факт хищения 1,6 миллиона гривен руководителями одного из департаментов Одесской облгосадминистрации.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Руководители департамента Одесской облгосадминистрации присвоили 1,6 миллиона гривен. Государственные средства выводились в "тень" через ряд фиктивных безналичных операций подконтрольными коммерческими структурами, а также общественными организациям и благотворительными фондами". 

 

Детали: Отмечается, что средства разворовали через коммунальное предприятие, когда закупали товары для нужд департамента.

Во время обысков в служебных кабинетах должностных лиц и по местам их жительства правоохранители изъяли документацию, подтверждающую противоправную деятельность фигурантов дела.

По данному факту расследуется производство по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

Украинская правда
Темы: СБУ Одесская область коррупция


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