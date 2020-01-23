Чиновники Одесской ОГА поймали на хищении 1,6 миллиона

Служба безопасности Украины заявляет, что разоблачила факт хищения 1,6 миллиона гривен руководителями одного из департаментов Одесской облгосадминистрации.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Руководители департамента Одесской облгосадминистрации присвоили 1,6 миллиона гривен. Государственные средства выводились в "тень" через ряд фиктивных безналичных операций подконтрольными коммерческими структурами, а также общественными организациям и благотворительными фондами".

Детали: Отмечается, что средства разворовали через коммунальное предприятие, когда закупали товары для нужд департамента.

Во время обысков в служебных кабинетах должностных лиц и по местам их жительства правоохранители изъяли документацию, подтверждающую противоправную деятельность фигурантов дела.

По данному факту расследуется производство по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.