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Из-за теплой зимы возросло количество пожаров – ГСЧС

Четверг, 23 января 2020, 11:08
Из-за теплой зимы возросло количество пожаров – ГСЧС

С удержанием нехарактерной для украинской зимы плюсовой температуры воздуха в январе, наблюдается повышение показателя количества пожаров в природных экосистемах.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Пожарные ГСЧС уже начали ликвидировать многочисленные пожары травы, камыша и сухостоя.

Только за минувшие сутки, 22 января, в Украине зафиксировали 149 случаев пожаров на открытых территориях.

В частности, на Прикарпатье было зарегистрировано 28 случаев воспламенения сухой травы на открытой территории. В частности, огонь охватил около 5 га в селе Чукаловка Тисменицкого района.

В Херсонской области в среду зафиксировали 8 пожаров камыша. Возгорание произошли возле Херсона, в Олешковском, Голопристанском, Скадовском и Белозерском районах. Ориентировочная площадь горения составляет около 3 га.

В Николаевской области спасатели дважды выезжали на тушение пожаров плавней: в пгт. Первомайск горели камыши и мусор на площади 500 кв.м, а в г. Новая Одесса огонь охватил 4,9 га – пожарным удалось уберечь дома от распространения огня.

Днем ранее, 21 января, в Корабельном районе Николаева также горел сухостой на площади 1000 кв. м.

В Житомирской области вечером 20 января горел камыш вокруг озера в г. Радомышль – пожар на площади 1,5 га ликвидировали.

Обращение ГСЧС: "Учитывая опасность, которую представляют такие возгорания, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожары в природных экосистемах путем выжигания сухой растительности!

Помните, что пожары на открытых территориях также могут повлечь тяжкие последствия, такие как распространение огня на жилые дома и рядом расположенные сооружения, разрушение плодородного слоя почвы, а также гибель животных".

Темы: пожарГСЧС
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