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Украину продолжит охватывать холодный воздух, местами гололедица

Четверг, 23 января 2020, 11:24
Украину продолжит охватывать холодный воздух, местами гололедица
Укринформ

В ближайшие сутки холодный воздух, продолжающий поступать с севера Европы, охватит всю территорию Украины, в большинстве областей осадков не будет, лишь в северо-восточной части возможен небольшой снег.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Детали: 24 января в восточных, днем и в большинстве северных областей местами небольшой снег, на остальной территории без осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, на Прикарпатье и востоке страны 4-9°, в горных районах до 13° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла, в западных и в Одесской областях 3-8 ° тепла.

В Киеве в пятницу - ночью без осадков, днем местами небольшой снег. На дорогах кое-где гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 1-3° тепла.

25 января в восточных областях и на севере Левобережья местами небольшой снег и дождь, на остальной территории без осадков.

Ветер западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в Закарпатье и Прикарпатье 1-6° мороза, в горных районах до 9° мороза; днем 0-5° тепла, в южной части 4-9° тепла.

В Киеве в субботу - без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.

Дополнительно: По данным Центральной геофизической обсерватории в столице Украины 24 января самая высокая температура днем была 8,4° в 1899 году, самая низкая ночью -27,1° в 1892 году.

Темы: погода
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