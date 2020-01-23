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В Украину не пустили трех российских политиков

Четверг, 23 января 2020, 12:02
В Украину не пустили трех российских политиков

В Украину не пропустили трех политиков из Российской Федерации: двух "единороссов" и коммуниста.

Источник: Государственная пограничная служба, информированный собеседник УП

Дословно ГПСУ: "Вечером 22 января в столичных аэропортах "Борисполь" и "Киев (Жуляны)" трое российских политиков не смогли пересечь украинскую границу".

Детали: По данным источника "Украинской правды", речь идет о региональных политиках страны-агрессора. Так в "Борисполь" рейсом из Лондона прибыл бывший мэр Пскова и экс-депутат местного областного собрания представитель провластной политической партии РФ "Единая Россия" Ян Лузин.

Он не смог подтвердить цель своего пребывания, поэтому в Украину его не пропустили. Пограничники отмечают, что утром 23 января россиянин вылетел из "Борисполя" в Германию.

Еще двое российских политиков не смогли пройти пограничный контроль в пункте пропуска "Киев (Жуляны)". Они прилетели рейсом из Минска.

Один из визитеров также "единоросс" (Юрий Гольман из Омской области - УП), другой - предаствитель компартии РФ (Валентин Малетин -УП). Оба сообщили, что якобы прибыли в Киев для участия в конференции. Они возвращены обратным рейсом.

Валентина Романенко, УП
Темы: РосcияПограничная служба
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