ЕС 24 января подпишет соглашение о Brexit

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Четверг, 23 января 2020, 13:34

В пятницу, 24 января, лидеры ЕС подпишут соглашение о выходе из блока Великобритании.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге 23 января в Брюсселе.

"24 января президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем подпишет соглашение о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии с ЕС и Европейского сообщества по атомной энергии", - заявил он.

Точное время подписания еще должно быть подтверждено позже, отметил он.

Палата лордов парламента Великобритании 22 января дала согласие на одобрение соглашения о Brexit, которое позволяет выход страны из ЕС по соглашению 31 января.

Ожидается, что Елизавета II подпишет документ в четверг.

29 января Европарламент соберется для обсуждения и ратификации соглашения.

Процесс ратификации будет завершен в течение следующей недели до финальной даты выхода Британии из ЕС 31 января.

Темы: ЕС Британия


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