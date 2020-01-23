В Китае зафиксировано уже более 630 случаев заражения новым вирусом

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Четверг, 23 января 2020, 13:45

Врачи в Китае выявили уже 631 случай заражения новым типом коронавируса.

Источник: Интерфакс со ссылкой на китайское телевидение

Детали:  В четверг утром сообщалось о 617 случаях заражения вирусом. Больше всего новых заражений выявили в Пекине, там заболели еще восемь человек. Впервые случаи заражения коронавирусом были выявлены в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, там больны два человека.

Что было раньше: В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Вирус распространился по территории Китая, есть заболевшие в Таиланде, Японии, Южной Корее и США.

В Ухане, где проживают более 11 млн человек, предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга приостанавливается авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, ограничивается движение городского транспорта.

Также СМИ сообщают, что власти Китая приняли решение с четверга запретить выезд жителей из города Хуанган, где есть заболевшие коронавирусом. Хуанган расположен недалеко от Уханя, в нем проживает более 6 млн человек.

От коронавируса в Китае умерло по меньшей мере 17 человек

Темы: Китай вирус


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