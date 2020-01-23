В Китае изолировали три города из-за коронавируса

Власти Китая изолировали три многомилионных города – Ухань, Эчжоу и Хуанганг – в попытке не допустить распространения смертоносного вируса.

Источник: Guardian

Дословно: "Три китайских города, в которых проживает 20 миллионов человек, были заблокированы в попытке сдержать смертельный вирус".

Детали: Отмечается, что 23 января власти запретили транспортное сообщение со столицей провинции Хубэй Ухань, а также с близлежащими центрально-китайскими городами Хуанганг и Эчжоу.

Остановлено движение автобусов, метро, ​​паромов, аэропорта и железной дороги.

Отмечается, что официальные лица боятся, что предстоящий праздник нового года, когда сотни миллионов китайцев пересекают страну, может усугубит вспышку вируса.

По состоянию на 23 января, коронавирусом заражено не менее 633 человек, из них 95 пациентов находятся в критическом состоянии. 17 жителей Уханя погибли.

Отмечается, что полки супермаркетов и рынков в Ухане были пусты, поскольку люди делали запаси продуктов.

Автозаправочные станции были перегружены, а местные аптеки распродали все маски.

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