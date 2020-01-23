Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Британия признала ошибку с трезубцем и удаляет его из пособия об экстремистах

Четверг, 23 января 2020, 13:47
Британия признала ошибку с трезубцем и удаляет его из пособия об экстремистах

Полиция Великобритании признала, что ошибочно внесла в антитеррористическое пособие украинский национальный символ трезубец, и заверила, что удалит его из учебного документа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении контртеррористического управления британской полиции.

"Мы имеем тесные рабочие отношения с нашими украинскими партнерами и не намерены никого обидеть. Мы встретились с представителями МИД Великобритании и посольства Украины, и решили убрать украинский трезубец из справочника знаков и символов", - говорится в сообщении.

Посольство Украины в Великобритании в своем Twitter отметило роль дипломатов в достижении этого решения.

"В ответ на многочисленные обращения украинцев и по результатам работы украинских дипломатов, британская полиция приняла решение удалить Государственный герб Украины из антитеррористического пособия. Спасибо всем за неравнодушие! Слава Украине!", - говорится в сообщении посольства.

Как сообщалось ранее, в документе полиции Великобритании по борьбе с терроризмом в разделе о знаках и символах праворадикальных групп в перечне татуировок приведен малый герб Украины с подписью "Украинский трезубец (националистический)".

На эту публикацию отреагировало посольство Украины в Великобритании и МИД с требованием удалить оскорбительную публикацию.

Правительство Британии заверило украинскую сторону в том, что не ставила целью оскорблять Украину, но признало, что оскорбление было нанесено. Представитель правительства Британии в заявлении о включении малого герба Украины в антитеррористическое пособие британской полиции не дал ответа на вопрос, удалят ли из него трезубец.

Украина заявила, что считает недостаточным заявление Великобритании о трезубце в антитеррористическом пособии и требует исключить из него украинский государственный символ.

Британский министр по вопросам безопасности Брэндон Льюис после этого выразил сожаление по поводу оскорбления украинского народа, но пояснил, что национальной символикой часто злоупотребляют праворадикальные группы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВеликобританияскандалУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
Великобритания
Британия дарит Украине 17 пожарных машин
Глава МИД Британии предостерег Россию от провокаций на ЗАЭС
Разведка Британии объяснила, для чего России отдельное подразделение Черноморского флота на Азове
Последние новости
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшая и раненые
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
Все новости...
Реклама: