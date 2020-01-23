Британия признала ошибку с трезубцем и удаляет его из пособия об экстремистах

3912 просмотров
Четверг, 23 января 2020, 14:47

Полиция Великобритании признала, что ошибочно внесла в антитеррористическое пособие украинский национальный символ трезубец, и заверила, что удалит его из учебного документа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении контртеррористического управления британской полиции.

"Мы имеем тесные рабочие отношения с нашими украинскими партнерами и не намерены никого обидеть. Мы встретились с представителями МИД Великобритании и посольства Украины, и решили убрать украинский трезубец из справочника знаков и символов", - говорится в сообщении.

Посольство Украины в Великобритании в своем Twitter отметило роль дипломатов в достижении этого решения.

"В ответ на многочисленные обращения украинцев и по результатам работы украинских дипломатов, британская полиция приняла решение удалить Государственный герб Украины из антитеррористического пособия. Спасибо всем за неравнодушие! Слава Украине!", - говорится в сообщении посольства.

Как сообщалось ранее, в документе полиции Великобритании по борьбе с терроризмом в разделе о знаках и символах праворадикальных групп в перечне татуировок приведен малый герб Украины с подписью "Украинский трезубец (националистический)".

На эту публикацию отреагировало посольство Украины в Великобритании и МИД с требованием удалить оскорбительную публикацию.

Правительство Британии заверило украинскую сторону в том, что не ставила целью оскорблять Украину, но признало, что оскорбление было нанесено. Представитель правительства Британии в заявлении о включении малого герба Украины в антитеррористическое пособие британской полиции не дал ответа на вопрос, удалят ли из него трезубец.

Украина заявила, что считает недостаточным заявление Великобритании о трезубце в антитеррористическом пособии и требует исключить из него украинский государственный символ.

Британский министр по вопросам безопасности Брэндон Льюис после этого выразил сожаление по поводу оскорбления украинского народа, но пояснил, что национальной символикой часто злоупотребляют праворадикальные группы.

Темы: Британия скандал Украина


powered by lun.ua
Материалы по теме
ЕС 24 января подпишет соглашение о Brexit 23 января 2020, 13:34
Зеленский предложил взять Украину в ЕС вместо Британии 22 января 2020, 19:01
Британия "сожалеет", что назвала трезубец символикой экстремистов, но не извиняется 20 января 2020, 21:41
Все новости
Главные новости
Британия признала ошибку с трезубцем и удаляет его из пособия об экстремистах
Шаг Зеленского в Израиле озадачил Яд Вашем
ОГП подписал подозрения для бывших нардепа и замминистра – источник
Дубилет назвал три причины, из-за которых сократилось население
Все новости
Фотопроект

Момент, когда становишься матерью: 15 невероятных фото родов

интервью

Зачем Украине ледокол во время войны: интервью нашего главного по Антарктике

Лайфхаки

Ваши наушники "купаются" в бактериях: как их безопасно очистить

Поиск по сайту
Архив
Весь архів