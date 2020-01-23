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Взрыв в Днепре: после долгой борьбы за жизнь умерла девушка

Четверг, 23 января 2020, 14:57
Взрыв в Днепре: после долгой борьбы за жизнь умерла девушка

В четверг в больнице Днепра умерла 17-летняя девушка, пострадавшая от взрыва самодельного устройства вечером 21 января.

Источник: заместитель главного врача Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Александр Толубаев в Facebook

Детали: По словам врача, девушку доставили в крайне тяжелом состоянии - взрывная черепно-мозговая травма, перелом костей свода и основания черепа, металлические обломки повредили жизненно важные участки мозга.

Нейрохирурги и анестезиологи более суток боролись за жизнь пострадавшей, но 23 января в 9:00 девушка умерла.

По информации полиции, взрыв самодельного устройства произошел 21 января вечером в одной из квартир Днепра по улице Софьи Ковалевской.

Кроме девушки, пострадал 32-летний мужчина, ему оторвало по локоть руку. Он рассказал полицейским, что решил взорвать на балконе одновременно большое количество петард.

Украинская правда
Темы: взрывДнепрчрезвычайное происшествие
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