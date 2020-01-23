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Посольство рассказало, как добилось изъятия трезубца из пособия полиции в Британии

Четверг, 23 января 2020, 18:48
Посольство рассказало, как добилось изъятия трезубца из пособия полиции в Британии

Британская полиция приняла решение об изъятии трезубца из антитеррористического пособия после встречи с представителями посольства Украины в Великобритании.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии hromadske рассказала посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко.

По ее словам, о включении трезубца в руководство для контртеррористического подразделения британской полиции посольство узнало от украинцев из социальных сетей.

"Мы начали получать запросы от украинцев с просьбой разобраться ... Были проведены соответствующие консультации сначала с Форин-офисом. Затем мы встречались непосредственно с представителями полиции для объяснения нашей ситуации и статуса трезубца для того, чтобы добиться, чтобы его изъяли из публикации", - сказала Галибаренко.

Кроме того, соответствующую работу - публичную и непубличную - проводило Министерство иностранных дел. А глава группы дружбы с Украиной в британском парламенте Джон Витингдейл поднял вопрос о трезубце во время часа вопросов к правительству перед профильным министром.

После того, как 19 январе британское правительство в своем заявлении выразило сожаление по поводу случившегося, украинское посольство встретилось с представителями полиции, рассказала Галибаренко.

"Можно расценивать, что заявление было извинением за то, что произошло. Но во время наших контактов мы четко заявили: извинения - это хорошо, но это только половина дела. Главное с самого начала - не только принести извинения и признать ошибку, но и изъять трезубец из этого пособия. И мы имели свои контакты и выходы на британскую сторону, в частности произошло очень важная непосредственная встреча с полицией. Они нас выслушали и после внутренних консультаций было принято соответствующее решение", - сказала она.

Как пояснила дипломат, это решение "устраивает украинскую сторону и соответствует украинско-британским отношениям".

По мнению Галибаренко, логика включения трезубца, а также других организаций, например Greenpeace, в антитеррористическое пособие, вызывает вопрос: "Это пособие создавался специальными службами Великобритании. И понятно, что они ни с кем не консультировались. Официальное объяснение полиции - они говорят о том, что якобы национальной символикой и символикой различных организаций злоупотребляют праворадикальные силы".

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Британия снова сожалеет из-за трезубца, но говорит, что им злоупотребляют праворадикалы

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