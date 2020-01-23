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Начальника юротдела предприятия "Укроборонпрома" поймали на взятке

Четверг, 23 января 2020, 19:13
Начальника юротдела предприятия Укроборонпрома поймали на взятке

Сотрудники Службы безопасности задержали при получении взятки начальника юридического отдела на "Заводе "Генератор" ГП "Укроборонпром".

Источник: СБУ

Детали: Чиновник требовал от частного предпринимателя 2000 долларов. Обещал за это ускорить согласование разрешительной документации на передачу в аренду 500 квадратных метров завода под цех по производству мебели.

Посредниками в сделке выступили экс-начальник отдела аренды предприятия и знакомый задержанного.

Начато уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Следователи проверяют причастность других должностных лиц госпредприятия.

 

Украинская правда
Темы: СБУУкроборонпром
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