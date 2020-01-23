Начальника юротдела предприятия "Укроборонпрома" поймали на взятке
2049 просмотров
Четверг, 23 января 2020, 20:13
Сотрудники Службы безопасности задержали при получении взятки начальника юридического отдела на "Заводе "Генератор" ГП "Укроборонпром".
Источник: СБУ
Детали: Чиновник требовал от частного предпринимателя 2000 долларов. Обещал за это ускорить согласование разрешительной документации на передачу в аренду 500 квадратных метров завода под цех по производству мебели.
Посредниками в сделке выступили экс-начальник отдела аренды предприятия и знакомый задержанного.
Начато уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).
Следователи проверяют причастность других должностных лиц госпредприятия.
Украинская правда
powered by lun.ua