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Российский комик, известный шутками о Путине, сбежал из страны

Четверг, 23 января 2020, 20:22
Российский комик, известный шутками о Путине, сбежал из страны

Российский стендап-комик Александр Долгополов, который шутил на темы президентства Владимира Путина и христианства, сбежал из страны из-за опасений за свою безопасность.

Источник: BBC News

Прямая речь Долгополова: Я простой парень. Рассказываю анекдоты, читаю комиксы и играю в видеоигры...как это возможно, чтобы я оказался в тюрьме? Это вообще безумие, и я напуган до смерти...

Я не могу сказать, где сейчас нахожусь, потому что боюсь, это может ухудшить мое положение. Я вернусь, как только появится гарантия, что меня не посадят в тюрьму из-за моих убеждений".

Детали: 25-летний Долгополов сбежал из страны, узнав, что полиция расследует видео его выступлений.

Власти России заявили о жалобах на комика, "оскорбляющего чувства верующих" – в МВД взялись за расследование.

В четверг, 23 января, россиян опубликовал фото в Instagram с подписью: "Мы приехали! Мы в безопасности. Спасибо за поддержку!"

Издание, в частности, приводит одну из шуток Долгополова о Путине: "Наше население разделилось на два лагеря. С одной стороны оказались те, кто поддерживает Путина, с другой – кто умеет читать, писать и делать логические выводы".

Украинская правда

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Темы: РосcияПутин
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