Администрация Трампа ограничила визы для беременных
США будут отказывать в визе претендентам, которые едут в страну, чтобы родить ребенка.
Источник: Голос Америки, Bloomberg
Прямая речь спикера Белого Дома Стефани Гришем: "Индустрия родового туризма угрожает перегрузить ценные больничные ресурсы и изобилует преступной деятельностью...Закрытие этой очевидной иммиграционной лазейки позволит бороться со злоупотреблениями и, в конечном итоге, предотвратит угрозу этой практики для национальной безопасности США".
Детали: Изменения в закон вступают в действие 24 января. Новые визовые правила имеют целью ограничить так называемый "родовой туризм".
Правило позволяет сотрудникам консульства отказывать в визе беременной женщине, если у них "есть основания полагать", что претендент на визу едет в США с целью получения гражданства для своего ребенка.
Право на гражданство по месту рождения обеспечивает 14-я поправка к Конституции США.