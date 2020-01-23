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Администрация Трампа ограничила визы для беременных

Четверг, 23 января 2020, 21:23
Администрация Трампа ограничила визы для беременных

США будут отказывать в визе претендентам, которые едут в страну, чтобы родить ребенка.

Источник: Голос Америки, Bloomberg

Прямая речь спикера Белого Дома Стефани Гришем: "Индустрия родового туризма угрожает перегрузить ценные больничные ресурсы и изобилует преступной деятельностью...Закрытие этой очевидной иммиграционной лазейки позволит бороться со злоупотреблениями и, в конечном итоге, предотвратит угрозу этой практики для национальной безопасности США".

Детали: Изменения в закон вступают в действие 24 января. Новые визовые правила имеют целью ограничить так называемый "родовой туризм".

Правило позволяет сотрудникам консульства отказывать в визе беременной женщине, если у них "есть основания полагать", что претендент на визу едет в США с целью получения гражданства для своего ребенка.

Право на гражданство по месту рождения обеспечивает 14-я поправка к Конституции США.

Темы: США
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