Компания SpaceX перенесла запланированный на 24 января запуск на орбиту ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками глобальной сети интернет-покрытие системы Starlink.

Источник: Twitter компании

Дословно: "Погода в зоне запуска продолжает оставаться неблагоприятной, поэтому запуск Starlink сейчас планируется на понедельник, 27 января".

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Напомним:

Компания SpaceX запустила 12 тысяч космических аппаратов Starlink для создания полномасштабной сети, которая должна обеспечить глобальное интернет-покрытие.

Первые разработки начались еще в 2015 году, а 22 февраля 2018 года компания запустила в космос тестовые прототипы.

По словам экспертов, если проект будет успешным, люди во всем мире получат интернет, который примерно в 40 раз быстрее, чем сегодня в среднем предлагают провайдеры.