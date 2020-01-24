27 января SpaceX планирует запустить новую партию спутников для системы Starlink

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Пятница, 24 января 2020, 01:19

Компания SpaceX перенесла запланированный на 24 января запуск на орбиту ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками глобальной сети интернет-покрытие системы Starlink.

Источник: Twitter компании

Дословно: "Погода в зоне запуска продолжает оставаться неблагоприятной, поэтому запуск Starlink сейчас планируется на понедельник, 27 января".

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Напомним: 

  • Компания SpaceX запустила 12 тысяч космических аппаратов Starlink для создания полномасштабной сети, которая должна обеспечить глобальное интернет-покрытие.

  • Первые разработки начались еще в 2015 году, а 22 февраля 2018 года компания запустила в космос тестовые прототипы.

  • По словам экспертов, если проект будет успешным, люди во всем мире получат интернет, который примерно в 40 раз быстрее, чем сегодня в среднем предлагают провайдеры.

  • Недавно Маск обратился к Международному союзу видеосвязи с запросом предоставить отдельный спектр для 30 тысяч новых спутников интернет-покрытия. Первые 60 интернет-спутников успешно были запущены в мае 2019 года.

Темы: США космос Илон Маск


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