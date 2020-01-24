Испытания вакцины против китайского вируса могут начаться летом

88 просмотров
Пятница, 24 января 2020, 02:20

Клинические испытания вакцин против нового коронавируса, поразивший Китай и распространился за его пределы, могут быть проведены летом.

Источник: Исполнительный директор Коалиции по инновациям для предотвращения эпидемий (CEPI) Ричард Гатчетт, сообщает "Радио Свобода"

Прямая речь: "У нас есть три партнерства для разработки вакцин против нового коронавируса. Наша цель состоит в том, чтобы эти вакцины были очень быстро разработаны, чтобы начать клинические испытания, возможно, уже летом".

Детали: Сейчас врачи не имеют вакцины или противовирусных препаратов против коронавируса 2019-nCoV, обнаруженного в Китае.

Читайте также: Что нужно знать о новом коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение

Предыстория:

  • В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии.
  • Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Вирус распространился по территории Китая, есть заболевшие в Таиланде, Японии, Южной Корее и США.
  • От коронавируса в Китае умерло по меньшей мере 17 человек

Темы: Китай


powered by lun.ua
Материалы по теме
Убийственный коронавирус: санитары минздрава будут встречать самолеты из Китая 23 января 2020, 15:18
В Китае изолировали три города из-за коронавируса 23 января 2020, 14:25
В Китае зафиксировано уже более 630 случаев заражения новым вирусом 23 января 2020, 13:45
Все новости
Главные новости
ОБСЕ обеспокоена законопроектом Минкульта о дезинформации
В США подозревают, что угольную компанию Ахметова незаконно вывели из-под санкций
У Путина не заметили Зеленского в Израиле
Часть украинских нардепов полетели в Давос за счет фондов и олигарха Пинчука
Все новости
Фоторепортаж

День Соборности 2020 в фотографиях

советы

"Расскажите о себе": как ответить на этот вопрос на собеседовании

мандри

Почему так трудно распаковывать чемодан и 3 советы, как это преодолеть

Поиск по сайту
Архив
Весь архів