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Испытания вакцины против китайского вируса могут начаться летом

Пятница, 24 января 2020, 01:20
Испытания вакцины против китайского вируса могут начаться летом

Клинические испытания вакцин против нового коронавируса, поразивший Китай и распространился за его пределы, могут быть проведены летом.

Источник: Исполнительный директор Коалиции по инновациям для предотвращения эпидемий (CEPI) Ричард Гатчетт, сообщает "Радио Свобода"

Прямая речь: "У нас есть три партнерства для разработки вакцин против нового коронавируса. Наша цель состоит в том, чтобы эти вакцины были очень быстро разработаны, чтобы начать клинические испытания, возможно, уже летом".

Детали: Сейчас врачи не имеют вакцины или противовирусных препаратов против коронавируса 2019-nCoV, обнаруженного в Китае.

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Предыстория:

  • В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии.
  • Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Вирус распространился по территории Китая, есть заболевшие в Таиланде, Японии, Южной Корее и США.
  • От коронавируса в Китае умерло по меньшей мере 17 человек

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Темы: Китайкоронавирус
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