Испытания вакцины против китайского вируса могут начаться летом
88 просмотров
Пятница, 24 января 2020, 02:20
Клинические испытания вакцин против нового коронавируса, поразивший Китай и распространился за его пределы, могут быть проведены летом.
Источник: Исполнительный директор Коалиции по инновациям для предотвращения эпидемий (CEPI) Ричард Гатчетт, сообщает "Радио Свобода"
Прямая речь: "У нас есть три партнерства для разработки вакцин против нового коронавируса. Наша цель состоит в том, чтобы эти вакцины были очень быстро разработаны, чтобы начать клинические испытания, возможно, уже летом".
Детали: Сейчас врачи не имеют вакцины или противовирусных препаратов против коронавируса 2019-nCoV, обнаруженного в Китае.
Читайте также: Что нужно знать о новом коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение
Предыстория:
- В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии.
- Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- Вирус распространился по территории Китая, есть заболевшие в Таиланде, Японии, Южной Корее и США.
- От коронавируса в Китае умерло по меньшей мере 17 человек
powered by lun.ua