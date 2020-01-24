Испытания вакцины против китайского вируса могут начаться летом

Клинические испытания вакцин против нового коронавируса, поразивший Китай и распространился за его пределы, могут быть проведены летом.

Источник: Исполнительный директор Коалиции по инновациям для предотвращения эпидемий (CEPI) Ричард Гатчетт, сообщает "Радио Свобода"

Прямая речь: "У нас есть три партнерства для разработки вакцин против нового коронавируса. Наша цель состоит в том, чтобы эти вакцины были очень быстро разработаны, чтобы начать клинические испытания, возможно, уже летом".

Детали: Сейчас врачи не имеют вакцины или противовирусных препаратов против коронавируса 2019-nCoV, обнаруженного в Китае.

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