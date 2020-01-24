Школа в США отказалась принимать школьников из Китая

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Пятница, 24 января 2020, 02:38

Средняя школа в пригороде Вашингтона отменила двухнедельный визит 21 школьника, прибывших по программе обмена из Китая.

Источник: The Washington Post

Детали: Ученики из китайской провинции Ичанг прибыли самолетом в Нью-Йорк и должны были автобусом доехать до школы Лонгфеллоу в округе Феирфакс. Их ждали американские семьи, чтобы дети жили в них в течение двух недель по программе обмена.

Прямая речь директор школы в США: "Здоровье и безопасность наших учеников и персонала остаются первоочередной задачей для нас. Хотя чиновники из управления здравоохранения считают, что риск передачи заболевания новым коронавируса от китайских учеников очень низкий, мы считаем нужным изменить планы ".

Детали: Группу детей из Китая разместят в местном отеле. При этом в администрации учебного заведения заверили, что ищут способы, как обеспечить виртуальную коммуникацию с иностранными учащимися.

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Предыстория:

  • В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии.
  • Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Вирус распространился по территории Китая, есть заболевшие в Таиланде, Японии, Южной Корее и США.
  • От коронавируса в Китае умерло по меньшей мере 17 человек

Темы: США Китай


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