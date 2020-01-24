В Австралии упал противопожарный самолет, погибли трое американцев
В результате аварии противопожарного самолета в австралийском штате Новый Южный Уэльс погибли три американских спасателей, которые помогали штата бороться с пожарами.
Источник: ABC News
Детали: Самолет Lockheed C-130 Hercules упал в где-то 640 километрах к востоку от Мельбурна. Ни один из трех членов экипажа не выжил после падения.
Причина падения самолета пока неизвестна. Бюро по вопросам транспортной безопасности Австралии планирует обнародовать предварительные данные расследования через 30 дней
Пожарная служба Нового Южного Уэльса отказалась называть имена погибших американцев. Там также сообщили, что после аварии приостанавливают полеты противопожарных самолетов.
Известно, что самолет принадлежал канадской авиационной компании Coulson Aviation.
Напомним:
- С начала пожаров в Австралии в сентябре погибли более 2 десятков человек.
- Десятки тысяч домов в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория обесточены. За прошедшую неделю тысячи людей были эвакуированы из прибрежных городов.