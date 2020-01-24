Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Австралии упал противопожарный самолет, погибли трое американцев

Пятница, 24 января 2020, 02:09
В Австралии упал противопожарный самолет, погибли трое американцев

В результате аварии противопожарного самолета в австралийском штате Новый Южный Уэльс погибли три американских спасателей, которые помогали штата бороться с пожарами.

Источник: ABC News

Детали: Самолет Lockheed C-130 Hercules упал в где-то 640 километрах к востоку от Мельбурна. Ни один из трех членов экипажа не выжил после падения.

Причина падения самолета пока неизвестна. Бюро по вопросам транспортной безопасности Австралии планирует обнародовать предварительные данные расследования через 30 дней

Пожарная служба Нового Южного Уэльса отказалась называть имена погибших американцев. Там также сообщили, что после аварии приостанавливают полеты противопожарных самолетов.

Известно, что самолет принадлежал канадской авиационной компании Coulson Aviation.

 

Напомним: 

  • С начала пожаров в Австралии в сентябре погибли более 2 десятков человек.
  • Десятки тысяч домов в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория обесточены. За прошедшую неделю тысячи людей были эвакуированы из прибрежных городов.

Темы: СШААвстралияавиапожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
США
Зеленский: Кассетные боеприпасы для Украины - это о справедливости
Руководитель разведки РФ заявил, что обсуждал с главой ЦРУ, "что делать с Украиной"
Доллар достиг 2-месячного минимума перед выходом данных по инфляции в США
Последние новости
23:42
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
Все новости...
Реклама: