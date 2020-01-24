В Австралии упал противопожарный самолет, погибли трое американцев

215 просмотров
Пятница, 24 января 2020, 03:09

В результате аварии противопожарного самолета в австралийском штате Новый Южный Уэльс погибли три американских спасателей, которые помогали штата бороться с пожарами.

Источник: ABC News

Детали: Самолет Lockheed C-130 Hercules упал в где-то 640 километрах к востоку от Мельбурна. Ни один из трех членов экипажа не выжил после падения.

Причина падения самолета пока неизвестна. Бюро по вопросам транспортной безопасности Австралии планирует обнародовать предварительные данные расследования через 30 дней

Пожарная служба Нового Южного Уэльса отказалась называть имена погибших американцев. Там также сообщили, что после аварии приостанавливают полеты противопожарных самолетов.

Известно, что самолет принадлежал канадской авиационной компании Coulson Aviation.

 

Напомним: 

  • С начала пожаров в Австралии в сентябре погибли более 2 десятков человек.
  • Десятки тысяч домов в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория обесточены. За прошедшую неделю тысячи людей были эвакуированы из прибрежных городов.

Темы: США Австралия авиа пожар


powered by lun.ua
Материалы по теме
Школа в США отказалась принимать школьников из Китая 24 января 2020, 02:38
27 января SpaceX планирует запустить новую партию спутников для системы Starlink 24 января 2020, 01:19
Сорос планирует инвестировать $1 млрд в борьбу с авторитарными правительствами и изменением климата 24 января 2020, 00:20
Все новости
Главные новости
ОБСЕ обеспокоена законопроектом Минкульта о дезинформации
В США подозревают, что угольную компанию Ахметова незаконно вывели из-под санкций
У Путина не заметили Зеленского в Израиле
Часть украинских нардепов полетели в Давос за счет фондов и олигарха Пинчука
Все новости
Фото

11 фото о том, как гендерные стереотипы доходят до абсурда

опрос

Сколько родителей в Украине проверяют гаджеты своих детей

Лайфхаки

Ваши наушники "купаются" в бактериях: как их безопасно очистить

Поиск по сайту
Архив
Весь архів