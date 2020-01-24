В Австралии упал противопожарный самолет, погибли трое американцев

В результате аварии противопожарного самолета в австралийском штате Новый Южный Уэльс погибли три американских спасателей, которые помогали штата бороться с пожарами.

Источник: ABC News

Детали: Самолет Lockheed C-130 Hercules упал в где-то 640 километрах к востоку от Мельбурна. Ни один из трех членов экипажа не выжил после падения.

Причина падения самолета пока неизвестна. Бюро по вопросам транспортной безопасности Австралии планирует обнародовать предварительные данные расследования через 30 дней

Пожарная служба Нового Южного Уэльса отказалась называть имена погибших американцев. Там также сообщили, что после аварии приостанавливают полеты противопожарных самолетов.

Известно, что самолет принадлежал канадской авиационной компании Coulson Aviation.

Напомним: