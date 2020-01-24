Эпидемия: возросло количество зараженных новым коронавирусом
Пятница, 24 января 2020, 03:41
Национальная комиссия по вопросам здравоохранения Китая сообщили о 25 летальных случаев вследствие заражения новым коронавируса.
Источник: Associated Press
Детали: Отмечается, что 24 случая зафиксированы в провинции Хубэй, где и находится эпицентр заражения, а еще один - в провинции Хэбэй, о котором сообщалось ранее.
Кроме того, количество случаев заражения вирусом выросла до 830 с более 600. Провинция Хубэй, где расположен город Ухань, расположенная в центральной части Китая, а провинция Хэбэй - на востоке страны.
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Предыстория:
- В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии.
- Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- Вирус распространился по территории Китая, есть заболевшие в Таиланде, Японии, Южной Корее и США.
- От коронавируса в Китае умерло по меньшей мере 17 человек