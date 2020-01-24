Эпидемия: возросло количество зараженных новым коронавирусом

Национальная комиссия по вопросам здравоохранения Китая сообщили о 25 летальных случаев вследствие заражения новым коронавируса.

Источник: Associated Press

Детали: Отмечается, что 24 случая зафиксированы в провинции Хубэй, где и находится эпицентр заражения, а еще один - в провинции Хэбэй, о котором сообщалось ранее.

Кроме того, количество случаев заражения вирусом выросла до 830 с более 600. Провинция Хубэй, где расположен город Ухань, расположенная в центральной части Китая, а провинция Хэбэй - на востоке страны.

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