Президент компании Youtube выступила на экономическом форуме в Давосе

Президент компании Youtube Сюзан Войцицки выступила на Всемирном экономическом форуме, где рассказала об основных направлениях работы сервиса.

Источник: президент компании Сюзан Войцицки, передает Укринформ

Прямая речь: "Мы очень сосредоточены на вызове, которым является дезинформация. Мы фокусируемся на ответственности за контент (который размещается на платформе Youtube), что является нашим основным приоритетом на протяжении последних нескольких лет ".

Детали: По ее словам, в своей работе специалисты компании обращают особое внимание на авторитет и репутацию лиц, размещающих информацию на платформе. При этом, если информация является общественно важной, то эти пользователи должны иметь длинную историю размещения адекватной информации в Youtube.

Президент компании отметила, что размещено видео также должно быть правдивым. Если есть сомнения в представленной информации, то специалисты компании проверяют достоверность информации, например в Википедии.

Другим очень важным вопросом Войцицкий назвала борьбу за то, чтобы все комментарии были от легально зарегистрированных людей.





