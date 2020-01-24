В США рассказали, как перехватили российского генерала в Сирии

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Пятница, 24 января 2020, 09:55

В Госдепартаменте США рассказали о конфликтах с россиянами в Сирии и перехваченном однажды генерал-майоре Российской Федерации.

Источник: спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, сайт Госдепа США

Детали: Посланник Джеффри признал, что американцы продолжают конфликтовать с россиянами в Сирии.

Недавно была принята новая резолюция ООН о гуманитарном доступе в районы Сирии, где русские заблокировали два перехода, отметил он.

Прямая речь: "Около 14 месяцев назад в Манбидже возникли проблемы с наземными конфликтами, когда русские перебрались в юго-восточную часть этого периметра. В какой-то момент мы перехватили российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбидж, но все это было решено по военным каналам.

Мы в Государственном департаменте следим за этими военным каналам. У нас очень краткие обсуждения на политическом уровне или на уровне МИДа – когда мы говорим обо всем, что мы делаем с русскими или в конфликте с русскими, как, например, в Совете Безопасности ООН…".

Темы: Сирия США


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