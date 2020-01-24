Киевлянина нашли убитым с 14 колото-резаными ранами в Святошинском районе столицы.

Источник: полиция Киева

Дословно: "Тело 27-летнего киевлянина с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили возле одного из домов на бульваре Кольцова. По факту убийства полиция открыла уголовное производство и начала досудебное расследование".

Детали: Сообщение о раненом на бульваре Кольцова поступило в полицию около 21:00 23 января.

На месте происшествия правоохранители обнаружили мертвым 27-летнего киевлянина.

По предварительным данным судмедэксперта, на теле пострадавшего было 14 колото-резаных ран, но окончательную причину смерти установит судмедэкспертиза.

По данному факту открыли производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК.

Полиция разыскивает злоумышленников.