На выходных ожидают снежок и тепло

В ближайшие дни в Украине будет довольно тепло, местами небольшой снег и дождь.

Источник: Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 25 января в восточных областях и на севере Левобережья, днем ​​26 января в Карпатском регионе местами небольшой снег и дождь.

Ночью от 3° мороза до 2° тепла (25 января в Закарпатье и Прикарпатье 1-6° мороза, в горных районах до 9° мороза), днем ​​0-5° тепла, в южной части 4-9° тепла. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с.

В столичном регионе на выходных осадки не прогнозируются, ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем ​​0-5° тепла. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с.

27-28 января в Карпатском регионе, в южной части страны, 28 января и в восточных областях ожидается небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории страны без существенных осадков.

Температура ночью от 4° мороза до 2° тепла, днем ​​1-7° тепла, на Прикарпатье, юге Одесской области и в Крыму местами до 10° тепла.

На Киевщине 27-28 января без существенных осадков, ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем ​​2-7° тепла.