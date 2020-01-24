В Болгарии двух российских дипломатов обвиняют в шпионаже

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Пятница, 24 января 2020, 11:37

В Болгарии досудебное расследование подтвердило, что двое российских дипломатов занимались сбором секретной информации в пользу РФ.

Об этом говоритося в заявлении прокуратуры Болгарии.

Отмечается, что генпрокурор Болгарии Иван Гешев сообщил МИД страны о доказательствах того, что двое иностранцев занимались на территории Болгарии разведывательной деятельностью.

"В ходе расследования в рамках одного из досудебных производств было установлено, что с 2017 года по настоящее время гражданин Российской Федерации осуществлял разведывательную деятельность, в ходе которой он добывал информацию о механизмах избирательного процесса в стране. Установлено, что российский гражданин имеет статус дипломата, он аккредитован в Болгарии в качестве первого секретаря в посольстве Российской Федерации в Софии", - говорится в сообщении прокуратуры.

Во время другого досудебного расследования прокуратура Болгарии отмечалось, что в период с октября 2018 года по настоящее время другой гражданин России осуществлял сбор разведывательной информации, в т.ч. государственную и служебную тайну в области энергетики и энергетической безопасности страны, которую он направлял в штаб-квартиру российской разведки в Москве.

"Для осуществления своей незаконной деятельности россиянин установил контакты с болгарскими гражданами, имели доступ к информации в этой области. Дальнейшая проверка установила, что гражданин России пользуется дипломатическим иммунитетом, поскольку он является сотрудником торгового представительства Российской Федерации в Софии", - рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что, несмотря на наличие оснований для привлечения их в качестве обвиняемых в совершении преступления, уголовное производство в отношении двух российских граждан было приостановлено на основании Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Стоит отметить, что в октябре прошлого года из Болгарии выслали российского дипломата, обвиняемого в шпионаже.

"Европейская правда"

Темы: Болгария Росcия шпионаж дипломатические отношения


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