"Оборудовал схроны со взрывчаткой СБУ": ФСБ РФ заявляет об аресте крымчанина

В управлении российской ФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю утверждают, что задержали местного жителя, который "по заданию украинских спецслужб оборудовал схроны с боеприпасами".

Источник: ТАСС, Крым Реалии, адвокат Николай Полозов в Твиттере

Дословно ФСБ РФ: "В обустроенных им в Симферополе тайниках обнаружено и изъято девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более 5 кг".

Детали: Сообщается, что в отношении мужчины возбудили уголовные дела по статьям о "незаконном приобретении, хранении, перевозке взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенном группой лиц по предварительному сговору".

Также ФСБ сообщает, что в отношении задержанного уже состоялся суд, который избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Подтверждения данной информации из других источников нет.

Имя и фамилию задержанного в ведомстве не называют, его комментарии отсутствуют. В СБУ не комментируют информацию ФСБ.

Прямая речь Полозова: "В разговорах в курилке, в перерывах суда, с бывшими сотрудниками СБУ в Крыму, сопровождавших дело Ахтема Чийгоза, те намекали, что в Крыму осталось много ведомственных схронов оружия. Теперь вот периодически расконсервируют один за другим, ради показателей борьбы с терроризмом".