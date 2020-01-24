Прокуроры установили факт вероломства во время подрыва боевиками ДАП в 2015 году

Офис генерального прокурора установил, что в 2015 году боевики совершили вероломство, когда обманом установили взрывчатку на конструкциях терминала Донецкого аэропорта, где находились украинские военные, а затем взорвали его.

Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора

Детали: Прокуроры дополнительно проанализировали данные в производстве, которое расследуется СБУ, по факту подрыва здания Донецкого аэропорта и установили, что в действиях боевиков и их главарей имеются признаки вероломства, которое запрещено статьей 37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.

Следователи установили, что 20 января 2015 года в ходе боев за ДАП боевики запросили у военнослужащих ВС Украины прекращения огня якобы для эвакуации погибших и раненых с поля боя. После прекращения огня, подойдя к позициям украинских военных, боевики установили взрывчатку на элементы конструкции нового терминала аэропорта. Когда перемирие закончилось, подконтрольные РФ боевики взорвали взрывчатку и бетонные перекрытия и потолок во многих секциях здания обвалились, погребая под собой украинских защитников.

ОГП подчеркивает, что это второй зарегистрированный факт вероломства контролируемых Россией боевиков после Иловайской трагедии.

По данному факту прокуроры внесли в ЕГРДР сведения о нарушении законов и обычаев войны, совершеннном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Как сообщается, в целом по обороне ДАП расследуется более сотни преступлений, совершенных участниками террористических организаций против украинских военнослужащих.