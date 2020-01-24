Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуроры установили факт вероломства во время подрыва боевиками ДАП в 2015 году

Пятница, 24 января 2020, 11:00
Прокуроры установили факт вероломства во время подрыва боевиками ДАП в 2015 году

Офис генерального прокурора установил, что в 2015 году боевики совершили вероломство, когда обманом установили взрывчатку на конструкциях терминала Донецкого аэропорта, где находились украинские военные, а затем взорвали его.

Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора

Детали: Прокуроры дополнительно проанализировали данные в производстве, которое расследуется СБУ, по факту подрыва здания Донецкого аэропорта и установили, что в действиях боевиков и их главарей имеются признаки вероломства, которое запрещено статьей 37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.

Следователи установили, что 20 января 2015 года в ходе боев за ДАП боевики запросили у военнослужащих ВС Украины прекращения огня якобы для эвакуации погибших и раненых с поля боя. После прекращения огня, подойдя к позициям украинских военных, боевики установили взрывчатку на элементы конструкции нового терминала аэропорта. Когда перемирие закончилось, подконтрольные РФ боевики взорвали взрывчатку и бетонные перекрытия и потолок во многих секциях здания обвалились, погребая под собой украинских защитников.

ОГП подчеркивает, что это второй зарегистрированный факт вероломства контролируемых Россией боевиков после Иловайской трагедии.

По данному факту прокуроры внесли в ЕГРДР сведения о нарушении законов и обычаев войны, совершеннном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Как сообщается, в целом по обороне ДАП расследуется более сотни преступлений, совершенных участниками террористических организаций против украинских военнослужащих.

"Украинская правда" в Threads

Темы: войнаДонбассаэропортОфис генпрокурора
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
война
Российских и белорусских спортсменов допустили к Азиатским играм-2023
ГСЧС рассказала о своей работе за 500 дней войны
В субботу оккупанты обстреляли Лиман: по меньшей мере 8 погибших
Последние новости
23:42
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
Все новости...
Реклама: