Лукашенко: Беларусь не может быть частью России, не хочу быть последним президентом

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не станет частью другой страны – даже "братской России", белорусы этого не примут.

Источник: "Белта", Телеграм-канала "Пул первого" из Шклова, где Лукашенко внезапно посетил "Завод газетной бумаги"

Прямая речь Лукашенко: "У нас есть своя страна. Мы суверенны и независимы. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России.

В переговорах с президентом (России. – ред.) я четко и однозначно полтора-два года тому назад сказал: этого в Беларуси не может сделать никто. Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения.

Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почетно быть первым, но последним быть не хочу.

Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, россиянами. Они нам не чужие. Россияне – это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас".

Детали: Лукашенко также заявил, что "Россия начала налоговый манёвр специально, чтобы надавить на Беларусь".

По его словам, "несогласие и конфликт с Россией произошли из-за того, что от Минска потребовали за нефть платить цену большую, чем мировая.

Лукашенко посетовал, что каждый год перед новым годом "приходится стоять на коленях и вымаливать эти нефтепродукты".

По его словам, в разговоре с президентом России Владимиром Путиным он не блефовал, говоря об альтернативных поставках.

Через порты в Балтике уже закуплена партия норвежской нефти. Еще один маршрут – реверс с поляками: из Гданьска по одной из ниток нефтепровода "Дружба". Третье направление – поставки через Украину с Черного моря. И четвертым остается Россия

Белорусский лидер подчеркнул, что пока Минск тестирует эти маршруты, чтобы посмотреть, что получится и какими будут потери.

Но он заверил: "Это не блеф, это не то, что, как они там говорят, Лукашенко ставки поднимает перед переговорами. Никаких ставок. Мы просто смотрим, что мы будем иметь, сколько мы будем при этом терять".

Лукашенко добавил, что через два года уже не будет речи и о 18% таможенной пошлины, "которую они (россияне) еще у нас не забрали", и о том, что цена российской нефти будет дешевле.

По его словам, Беларусь договаривается со всеми участниками мирового рынка: американцами, Саудовской Аравией, Эмиратам, – и у него "блестящие отношения" с ними.