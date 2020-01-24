Лукашенко: Беларусь не может быть частью России, не хочу быть последним президентом

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не станет частью другой страны – даже "братской России", белорусы этого не примут.

Источник: "Белта", Телеграм-канала "Пул первого" из Шклова, где Лукашенко внезапно посетил "Завод газетной бумаги"

Прямая речь Лукашенко: "У нас есть своя страна. Мы суверенны и независимы. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России.

В переговорах с президентом (России. – ред.) я четко и однозначно полтора-два года тому назад сказал: этого в Беларуси не может сделать никто. Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения.

Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почетно быть первым, но последним быть не хочу.

Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, россиянами. Они нам не чужие. Россияне – это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас".

Детали: Лукашенко также заявил, что "Россия начала налоговый манёвр специально, чтобы надавить на Беларусь".

По его словам, "несогласие и конфликт с Россией" произошли из-за того, что от Минска потребовали за нефть платить цену большую, чем мировая.

Лукашенко сказал, что каждый год перед новым годом "приходится стоять на коленях и вымаливать эти нефтепродукты", так что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным он не блефовал, говоря об альтернативных поставках.

Через порты в Балтике уже закуплена партия норвежской нефти. Еще один маршрут – реверс с поляками: из Гданьска по одной из ниток нефтепровода "Дружба". Третье направление – поставки через Украину с Черного моря. И четвертым остается Россия.

Минск пока тестирует эти маршруты и договаривается со всеми участниками рынка, так как, по мнению Лукашенко, через два года уже не будет речи и о 18% таможенной пошлины от россиян.

Прямая речь: "Мы не играем в какие-то игры. Мы не хотим излишне напрягать нашего главного союзника. Это действительно наш главный союзник. Может, образумятся и вернутся к нормальным отношениям.

Мы хотим работать с ними, но на равных условиях. Люди, предприятия должны быть в равных условиях, и страны должны быть в равных условиях.

Это не значит: взять все, что есть в России и Беларуси, сложить – пополам поделить. Не надо нам, мы подавимся от этого куска. Мы должны просто существовать в равных условиях. И конкурировать. И я уверен, что мы справимся.

Мы уже сегодня особо не страдаем, что они (РФ) закрывают нам рынок по продуктам питания. Притом нагло, беспардонно, без причины. Чтобы наклонить, унизить.

Мы этим не отвечаем. Но ведь мы можем и ответить. Когда-то было, когда они начали нас торпедировать. Мы начали их автомобили проверять под Смоленском. И очередь выстроилась по железной дороге и автотранспорта до Кремля. Тогда увидели, что так делать нельзя.

Всякое мы переживали. Но это нам не нужно. Я это говорю честно и откровенно. Нам нужны нормальные дружеские, братские отношения. Если этого "старший брат" хочет".