Из-за коронавируса бой украинского боксера перенесен из Китая в США
Пятница, 24 января 2020, 13:32
Украинский боксер Виктор Постол встретится в бою с американцем Хосе Карлосом Рамиресом в США.
Источник: Sport Arena
Детали: Изначально поединок должен был пройти на китайском острове Хайнань 2 февраля, но бой перенесли из Китая из-за вспышки коронавируса. Пока неизвестна новая дата проведения поединка.
Ранее состоялось взвешивание боксеров. Оба бойца вписались в лимит веса (выступают в полусреднем весе). Украинец показал вес в 66,3 кг, американец — в 69,4 кг.
Напомним: В последнем поединке украинский боксер единогласным решением судей одержал победу над Мохамедом Мимуном.