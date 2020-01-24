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Из-за коронавируса бой украинского боксера перенесен из Китая в США

Пятница, 24 января 2020, 13:32
Из-за коронавируса бой украинского боксера перенесен из Китая в США

Украинский боксер Виктор Постол встретится в бою с американцем Хосе Карлосом Рамиресом в США.

Источник: Sport Arena

Детали: Изначально поединок должен был пройти на китайском острове Хайнань 2 февраля, но бой перенесли из Китая из-за вспышки коронавируса. Пока неизвестна новая дата проведения поединка.

Ранее состоялось взвешивание боксеров. Оба бойца вписались в лимит веса (выступают в полусреднем весе). Украинец показал вес в 66,3 кг, американец — в 69,4 кг.

Напомним: В последнем поединке украинский боксер единогласным решением судей одержал победу над Мохамедом Мимуном.

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Темы: коронавирусспорт
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