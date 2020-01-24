Лукашенко в целях безопасности мобильный приносит адъютант

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не пользуется смартфоном и другими гаджетами в целях безопасности.

Источник: БелТА со ссылкой на заявление Лукашенко на Шкловском заводе газетной бумаги

Прямая речь: "Может, это и плохо: у меня даже нет мобильного телефона. Смотрю: мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти "айфоны" и прочее. Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность. Дело даже не в этом: у меня есть кому этим заниматься".

Детали: По словам президента Беларуси, если кто-то ему и звонит по мобильному телефону, что происходит очень редко, то адъютант его приносит.

Лукашенко отметил, что сейчас у всех телефоны в кармане, и, где бы они ни были, их "видят те, кто надо".

Он также рассказал об отрицательном влиянии радиоволн на здоровье человека и о возможной опасности искусственного интеллекта.