Украина просит ЕС отреагировать на недружественные действия Азербайджана – источник

4439 просмотров
Пятница, 24 января 2020, 15:40

Азербайджан, который был местом проведения официального мероприятия под эгидой Восточного партнерства ЕС, отказал в участии представительнице Украины из-за ее армянского происхождения.

Об этом рассказал "Европейской правде" источник, информированный о ходе конфликта; также редакция видела копию документа, направленного Министерством внутренних дел в представительство ЕС.

Речь идет о семинаре "Анализ конфликтов", который проходил 13-16 января в Баку. Семинар был организован Евросоюзом для стран Восточного партнерства.

Работу по организации встречи проводил "Европейский колледж безопасности и обороны" (ЕКБО), который является структурной единицей Европейской службы внешних действий.

"По официальному приглашению ЕКБО, полученному через Министерство иностранных дел Украины, Министерство внутренних дел сообщило кандидатуру для участия в мероприятии, которая была включена в состав делегации Украины. Выдвинутые кандидаты от Украины были подтверждены ЕКБО, прошли необходимое онлайн-обучение и получили электронные билеты. В то же время накануне выезда... была получена информация, что участие представителя МВД Украины в мероприятии невозможно в связи с отказом азербайджанской стороны во въезде для представителя Украины армянского происхождения ", - говорится в документе.

В письме не называется имя этого сотрудника, однако, по данным ЕвроПравды, речь идет о директоре департамента международного сотрудничества и европейской интеграции Мэри Акопян.

Темы: Азербайджан ЕС


powered by lun.ua
Материалы по теме
На встрече Зеленского и Алиева подписали ряд соглашений 17 декабря 2019, 12:48
Перед визитом Зеленского к Алиеву Украина выдала Баку азербайджанского активиста 15 декабря 2019, 12:54
В Азербайджане распустили парламент 2 декабря 2019, 15:22
Все новости
Главные новости
Из-за допроса в ГБР Порошенко не полетел в Давос
Катарская компания вложит 3,4 млрд гривен в порт "Ольвия"
В ГБР объяснили, почему не пустили депутатов вместе с Порошенко
Китай закрыл 13 городов из-за вируса-убийцы
Все новости
Дети

Как быть более внимательными к детям: 5 простых способов

Фоторепортаж

День Соборности 2020 в фотографиях

Лайфхаки

Ваши наушники "купаются" в бактериях: как их безопасно очистить

Поиск по сайту
Архив
Весь архів