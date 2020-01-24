Украина просит ЕС отреагировать на недружественные действия Азербайджана – источник

Азербайджан, который был местом проведения официального мероприятия под эгидой Восточного партнерства ЕС, отказал в участии представительнице Украины из-за ее армянского происхождения.

Об этом рассказал "Европейской правде" источник, информированный о ходе конфликта; также редакция видела копию документа, направленного Министерством внутренних дел в представительство ЕС.

Речь идет о семинаре "Анализ конфликтов", который проходил 13-16 января в Баку. Семинар был организован Евросоюзом для стран Восточного партнерства.

Работу по организации встречи проводил "Европейский колледж безопасности и обороны" (ЕКБО), который является структурной единицей Европейской службы внешних действий.

"По официальному приглашению ЕКБО, полученному через Министерство иностранных дел Украины, Министерство внутренних дел сообщило кандидатуру для участия в мероприятии, которая была включена в состав делегации Украины. Выдвинутые кандидаты от Украины были подтверждены ЕКБО, прошли необходимое онлайн-обучение и получили электронные билеты. В то же время накануне выезда... была получена информация, что участие представителя МВД Украины в мероприятии невозможно в связи с отказом азербайджанской стороны во въезде для представителя Украины армянского происхождения ", - говорится в документе.

В письме не называется имя этого сотрудника, однако, по данным ЕвроПравды, речь идет о директоре департамента международного сотрудничества и европейской интеграции Мэри Акопян.