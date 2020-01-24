Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина просит ЕС отреагировать на недружественные действия Азербайджана – источник

Пятница, 24 января 2020, 14:40

Азербайджан, который был местом проведения официального мероприятия под эгидой Восточного партнерства ЕС, отказал в участии представительнице Украины из-за ее армянского происхождения.

Об этом рассказал "Европейской правде" источник, информированный о ходе конфликта; также редакция видела копию документа, направленного Министерством внутренних дел в представительство ЕС.

Речь идет о семинаре "Анализ конфликтов", который проходил 13-16 января в Баку. Семинар был организован Евросоюзом для стран Восточного партнерства.

Работу по организации встречи проводил "Европейский колледж безопасности и обороны" (ЕКБО), который является структурной единицей Европейской службы внешних действий.

"По официальному приглашению ЕКБО, полученному через Министерство иностранных дел Украины, Министерство внутренних дел сообщило кандидатуру для участия в мероприятии, которая была включена в состав делегации Украины. Выдвинутые кандидаты от Украины были подтверждены ЕКБО, прошли необходимое онлайн-обучение и получили электронные билеты. В то же время накануне выезда... была получена информация, что участие представителя МВД Украины в мероприятии невозможно в связи с отказом азербайджанской стороны во въезде для представителя Украины армянского происхождения ", - говорится в документе.

В письме не называется имя этого сотрудника, однако, по данным ЕвроПравды, речь идет о директоре департамента международного сотрудничества и европейской интеграции Мэри Акопян.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АзербайджанЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
Азербайджан
В Армении заявили о возможности мирного соглашения с Азербайджаном до конца года
Премьер Армении прокомментировал возможность подписания мирного соглашения с Азербайджаном 1 июня
Армения не подтвердила подписание мирного соглашения с Азербайджаном на саммите в Кишиневе
Последние новости
23:42
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
Все новости...
Реклама: