Шесть человек убиты во время стрельбы в немецком городке
Несколько человек были убиты в результате стрельбы в немецкой общине Рот-ам-Зее, что в федеральной земле Баден-Вюртемберг.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение правоохранителей.
Полиция заявила в своем Twitter о возможных жертвах и большой операции, которую начала после стрельбы в здании. Агентство dpa утверждает о смерти по меньшей мере шести человек. Кроме того, несколько человек получили ранения.
⚠️POLIZEIEINSATZ⚠️— Polizei Aalen (@PolizeiAalen) January 24, 2020
Größerer Polizeieinsatz in #RotamSee, da dort geschossen wurde. Mehrere Verletzte, vermutlich auch Tote bei einem Gebäude. #Tatverdächtiger wurde #festgenommen.
Nach ersten Erkenntnissen liegt ein Beziehungsverhältnis vor.
Keine Hinweis auf weitere Täter.
Стрелка, по сообщению полиции, арестовали. Сейчас предполагают, что сообщников у него не было. О нем информации мало. По данным издания Bild, он родился в 1980-х годах.
По информации СМИ, между жертвами существует связь. Вероятно, они являются родственниками.
Рот-ам-Зее - населенный пункт, в котором проживает 5200 жителей.