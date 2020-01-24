Морская охрана получила оборудование из США на 29 млн

Морская охрана Государственной пограничной службы Украины получила военное оборудование от США на сумму около 29 млн грн по программе EXBS Госдепартамента США.

Источник: пресс-служба ГПСУ, Радио Свобода

Детали: Передача международной помощи Госпогранслужбе состоялась 24 января в Одессе. В церемонии приняли участие временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

Прямая речь: "Во время аннексии Крыма украинская Морская охрана потеряла большие смощности, но мы вместе с программой EXBS, с Морской охраной, пытаемся отстроить и восстановить эти возможности".

Детали: Она также вспомнила об экономической агрессии России на Азовском и Черном морях и отметила, что эти действия ставят под угрозу не только Мариуполь и Бердянск, но и Одессу тоже.

Все фото: ГПСУ

В общем экипажи корабельно-катерного состава и бойцы отделов специальных действий получили более 3 тыс. предметов международной технической помощи на сумму около 29 млн грн.

Оборудование разделили между собой три отряда морской охраны из Одессы, Измаила и Мариуполя. Среди снаряжения - наручные GPS-навигаторы, портативные газоанализаторы состояния воздуха, обзорные зеркала, рации, фонари, костюмы и более сложное оборудование.

Например, морская охрана получила так называемые самоспасатели изолирующего типа OCENCO M-20.2, которые позволяют дышать в задымленных помещениях и эвакуироваться с судна в случае пожара. Этих приборов передали достаточно, чтобы оснастить все боевые посты на кораблях и катерах морской охраны.

Также спецназовцы морской охраны получили специальные бронежилеты с интегрированной надувной системой - в случае падения в воду боец использует такой бронежилет как спасательный. Вместо стальных или керамических защитных плит там используются кевларовые - легкие, но надежные.

Все бойцы морской охраны получили два вида защитных костюмов: снаряжение для защиты при высадке и проведении работ в штормовую погоду и гидротермокостюмы, предназначенные для защиты человека от гипотермии в случае аварийной или иной нештатной ситуации. Последний позволяет держаться в воде при минусовых температурах воздуха до 15 минут.