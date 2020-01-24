Морская охрана получила оборудование из США на 29 млн

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Пятница, 24 января 2020, 17:09

Морская охрана Государственной пограничной службы Украины получила военное оборудование от США на сумму около 29 млн грн по программе EXBS Госдепартамента США.

Источник: пресс-служба ГПСУ, Радио Свобода

Детали: Передача международной помощи Госпогранслужбе состоялась 24 января в Одессе. В церемонии приняли участие временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

Прямая речь: "Во время аннексии Крыма украинская Морская охрана потеряла большие смощности, но мы вместе с программой EXBS, с Морской охраной, пытаемся отстроить и восстановить эти возможности".

Детали: Она также вспомнила об экономической агрессии России на Азовском и Черном морях и отметила, что эти действия ставят под угрозу не только Мариуполь и Бердянск, но и Одессу тоже.

 
Все фото: ГПСУ

В общем экипажи корабельно-катерного состава и бойцы отделов специальных действий получили более 3 тыс. предметов международной технической помощи на сумму около 29 млн грн.

Оборудование разделили между собой три отряда морской охраны из Одессы, Измаила и Мариуполя. Среди снаряжения - наручные GPS-навигаторы, портативные газоанализаторы состояния воздуха, обзорные зеркала, рации, фонари, костюмы и более сложное оборудование.

 
 

Например, морская охрана получила так называемые самоспасатели изолирующего типа OCENCO M-20.2, которые позволяют дышать в задымленных помещениях и эвакуироваться с судна в случае пожара. Этих приборов передали достаточно, чтобы оснастить все боевые посты на кораблях и катерах морской охраны.

 

Также спецназовцы морской охраны получили специальные бронежилеты с интегрированной надувной системой - в случае падения в воду боец использует такой бронежилет как спасательный. Вместо стальных или керамических защитных плит там используются кевларовые - легкие, но надежные.

 

Все бойцы морской охраны получили два вида защитных костюмов: снаряжение для защиты при высадке и проведении работ в штормовую погоду и гидротермокостюмы, предназначенные для защиты человека от гипотермии в случае аварийной или иной нештатной ситуации. Последний позволяет держаться в воде при минусовых температурах воздуха до 15 минут.



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