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Из-за "минирования" в Киеве закрывали сразу 5 центральных станций метро

Пятница, 24 января 2020, 18:15
Из-за минирования в Киеве закрывали сразу 5 центральных станций метро

На столичных станциях метро "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота" и "Театральная" ищут взрывчатку, на время проверки станции закрыты.

Источник: пресс-служба метрополитена в Twitter

Дословно: "В связи с анонимным звонком о минировании станций правоохранители проводят поочередно проверку станций "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота", "Театральная" с временным закрытием станций".

Детали: Вскоре пресс-служба сообщила, что правоохранители провели проверки и взрывоопасных предметов не обнаружили: "Все станции работают в обычном режиме".

Напомним:

В последнее время ложные минирования киевского метро участились. Только 30 декабря "минировали" станции "Крещатик" и "Майдан Незалежности".

Украинская правда
Темы: метро
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