Из-за "минирования" в Киеве закрыли сразу 5 центральных станций метро

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Пятница, 24 января 2020, 18:17

На столичных станциях метро "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота" и "Театральная" ищут взрывчатку, на время проверки станции закрыты.

Источник: пресс-служба метрополитена в Twitter

Дословно: "В связи с анонимным звонком о минировании станций правоохранители проводят поочередно проверку станций "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота", "Театральная" с временным закрытием станций".

Напомним:

В последнее время ложные минирования киевского метро участились. Только 30 декабря "минировали" станции "Крещатик" и "Майдан Незалежности".

Украинская правда
Темы: метро


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