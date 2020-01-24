Из-за "минирования" в Киеве закрыли сразу 5 центральных станций метро
1803 просмотра
Пятница, 24 января 2020, 18:17
На столичных станциях метро "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота" и "Театральная" ищут взрывчатку, на время проверки станции закрыты.
Источник: пресс-служба метрополитена в Twitter
Дословно: "В связи с анонимным звонком о минировании станций правоохранители проводят поочередно проверку станций "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота", "Театральная" с временным закрытием станций".
Напомним:
В последнее время ложные минирования киевского метро участились. Только 30 декабря "минировали" станции "Крещатик" и "Майдан Незалежности".
Украинская правда
powered by lun.ua