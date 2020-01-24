В Винницкой области из-за гриппа ликвидированы 108 тысяч голов птицы

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Пятница, 24 января 2020, 18:23

В Немировском районе Винницкой области на двух предприятиях умертвили 108 тысяч голов птицы из-за птичьего гриппа.

Источник: Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Винницкой области

Дословно: "Подвергнуто умерщвлению 108688 голов птицы, в том числе: на ЧП "Хутор" – 108 144 голов, на ООО "Немиров-Подолье" – 544 головы.

24 января завершено дезинфекцию одного помещения, где содержалась птица, начаты работы по очистке и дезинфекции других".

Детали: Чтобы выявить распространение гриппа на другие птицехозяйства Винницкой области, на птицехозяйствах 32 населенных пунктов взяли образцы крови и клоакальные смывы. Случаев заболевания не обнаружили.

Предыстория:

  • 18 января на предприятии "Хутор" зафиксировали гибель птицы от птичьего гриппа.
  • Чтобы локализовать и ликвидировать вспышку птичьего гриппа, в Винницкую область поехали представители Госслужбы и Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы.
  • По предварительным данным вероятной причиной занесения возбудителя гриппа в хозяйства были дикие и синантропные птицы.
  • В связи с фиксацией птичьего гриппа Европейская Комиссия временно приостановила ввоз из Украины на территорию ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы.

Украинская правда
Темы: грипп


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