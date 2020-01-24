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У Гончарука объяснили, где в платежках снижение тарифа на отопление на 30%

Пятница, 24 января 2020, 17:19
У Гончарука объяснили, где в платежках снижение тарифа на отопление на 30%

Перерасчет платы за отопление зависит от типа топлива, которое используется поставщиками тепла в разных регионах.

Источник: пресс-служба Кабинета министров

Детали: В правительстве заявили, что тариф на отопление персчитали уже в 124 городах Украины. Это было сделано на основании постановления Кабмина №1082, которое дало возможность местным теплоснабжающим компаниям снижать тариф.

Снижение тарифа на отопление до 30% стало возможным из-за снижения цены на газ, которая в ноябре 2019 составляла 6235,5 грн за тысячу кубометров, а в декабре упала до 4276,7 грн.

 

При этом для потребителей тепла в различных регионах скидка может быть разной. Так происходит потому, что не все предприятия используют для производства тепла исключительно газ. Некоторые предприятия также могут использовать уголь, пеллеты или другое топливо.

 

Так, в Кабмине объяснили, что, например, Славянская ТЭС на 98,2% использует в работе уголь и лишь на 1,7% газ, поэтому скидка для местных жителей будет минимальной.

Таким образом, например, в Киеве и области сумма перерасчета тарифа за декабрь в однокомнатных квартирах должна составлять не менее 80 грн., а во Львовской области достигнет 292 грн.

В Черниговской области сумма скидки на отопление в двухкомнатных квартирах за декабрь должна стартовать от 110 грн, а в Днепропетровской достигать 435 грн.

В Ровенской области сумма перерасчета тарифа на отопление трехкомнатной квартиры за декабрь может составить более 500 грн.

 

Информация о пересчете тарифа за декабрь должна быть указана в платежке.

Напомним:

20 января премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в 124 городах Украины 131 предприятие теплокоммунэнерго осуществили перерасчет и снизили платежки за тепло и горячую воду до 30%, это стало возможным, из-за снижения рыночных цен на газ.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что найдено решение, которое позволит снизить тарифы на отопление почти вдвое следующей зимы.

Премьер-министр Алексей Гончарук в ходе встречи Совета регионов заявил, что "платежки" за тепловую энергию за счет их корректировки в соответствии с рыночной ценой на газ в декабре могут быть снижены на 300-400 гривен.

Также 17 января Антимонопольный комитет рекомендовал предприятиям теплокоммунэнерго и органам местного самоуправления пересмотреть тарифы для населения за отопление и горячую воду из-за снижения цены на газ.

Темы: тарифыотоплениеКабинет министров
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