В США рассказали, что будет делать госсекретарь Помпео в ходе визита в Украину

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Пятница, 24 января 2020, 21:18

Государственный секретарь США Майк Помпео прибудет в Киев 30 января в рамках запланированной поездки по пяти странам.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США.

Помпео встретится с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком", чтобы подчеркнуть поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины".

Госсекретарь также примет участие в церемонии возложения цветов у Михайловского Златоверхого собора, чтобы почтить тех, кто погиб на Донбассе.

Помпео проведет встречи с религиозными лидерами, представителями гражданского общества и лидерами деловых кругов.

После Киева Помпео поедет в Минск на встречу с белорусским президентом Александром Лукашенко.

Госсекретарь США также посетит Узбекистан, Казахстан и Великобританию.

Напомним, 10 января Зеленский в ходе телефонного разговора с Помпео согласовал дальнейший график двусторонних контактов между Киевом и Вашингтоном на высшем уровне, прежде всего визит Помпео в Украину в конце января, который был перенесен с 3 января.



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