Зеленский: Конфликт с Россией не решить без возвращения Крыма и Донбасса

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена вернуть все временно оккупированные территории – на Донбассе и в Крыму.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского израильскому "9 каналу"

Прямая речь: Мы не видим вообще решения конфликта без возвращения нашей территориальной целостности. У нас очень большая страна. Там (на оккупированных территориях Донбасса и Крыма – ИФ) несколько миллионов украинцев. Мы, конечно, должны вернуть все наши территории...

Я даже сейчас не о международных институциях, судах. Это серьезный прецедент для всего мира, что так можно...Если это так закончится в Украине, что мы не вернем наши территории, я уверен, тогда это не последняя история".

Детали: В ответ на вопрос о необходимости наказания за развязывание войны на Донбассе Зеленский сказал, что боевики должны быть наказаны – "в правовом направлении, через суд, как это делается в цивилизованном мире".