Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: Конфликт с Россией не решить без возвращения Крыма и Донбасса

Пятница, 24 января 2020, 22:01
Зеленский: Конфликт с Россией не решить без возвращения Крыма и Донбасса
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена вернуть все временно оккупированные территории – на Донбассе и в Крыму.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского израильскому "9 каналу"

Прямая речь: Мы не видим вообще решения конфликта без возвращения нашей территориальной целостности. У нас очень большая страна. Там (на оккупированных территориях Донбасса и Крыма – ИФ) несколько миллионов украинцев. Мы, конечно, должны вернуть все наши территории...

Я даже сейчас не о международных институциях, судах. Это серьезный прецедент для всего мира, что так можно...Если это так закончится в Украине, что мы не вернем наши территории, я уверен, тогда это не последняя история".

Детали: В ответ на вопрос о необходимости наказания за развязывание войны на Донбассе Зеленский сказал, что боевики должны быть наказаны – "в правовом направлении, через суд, как это делается в цивилизованном мире".

Темы: ЗеленскийКрымДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
Зеленский
Зеленский предлагает Турции и ООН продолжить работу "зернового коридора" без РФ
Трамп объяснил, как хочет заставить Зеленского и Путина заключить мирное соглашение
Зеленский: Когда воздушный щит Украины станет достаточно прочным, защитим всю Европу
Последние новости
23:42
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
Все новости...
Реклама: