Во Львовской области судью во второй раз поймали на взятке за "амнистию"

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Пятница, 24 января 2020, 23:14

Исполняющий обязанности главы районного суда Львовской области уже второй раз требовал взятку за непривлечение к административной ответственности.

Источник: НАБУ

Детали: Разоблачили судью детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Расследование взяточничества с участием "коррумпированного" судьи детективы НАБУ вели с декабря 2019 года.

Правоохранители уже второй раз ловят одного и того же судью на взяточничестве.

Впервые это произошло в конце 2018 года. За взятку в 1000 евро он обещал не притягивать лицо к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Дело слушают в суде.

 

Украинская правда
Темы: суд Львовщина взятка


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