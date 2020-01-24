Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Во Львовской области судью во второй раз поймали на взятке за "амнистию"

Пятница, 24 января 2020, 22:14

Исполняющий обязанности главы районного суда Львовской области уже второй раз требовал взятку за непривлечение к административной ответственности.

Источник: НАБУ

Детали: Разоблачили судью детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Расследование взяточничества с участием "коррумпированного" судьи детективы НАБУ вели с декабря 2019 года.

Правоохранители уже второй раз ловят одного и того же судью на взяточничестве.

Впервые это произошло в конце 2018 года. За взятку в 1000 евро он обещал не притягивать лицо к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Дело слушают в суде.

 

Украинская правда
Темы: судЛьвовщинавзятка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
суд
Взрыв в Шевченковском суде: правоохранителей подозревают в халатности и нарушении правил
Главе Государственной судебной администрации определили залог в 805 тысяч гривен
Трампу выдвинули дополнительные обвинения по делу о хранении секретных документов – СМИ
Последние новости
23:42
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
Все новости...
Реклама: