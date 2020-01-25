Возле вокзала в Донецкой области заложили взрывчатку

Вблизи железнодорожной станции Верхнеторецкое в Донецкой области обнаружили взрывное устройство.

Источник: "Укрзалізниця" в Facebook

Дословно: "Взрывное устройство, о котором сообщают СМИ, обнаружено в 70 метрах от железнодорожной станции поселка Верхнеторецкое в Донецкой области."

Детали: Бойцы полка патрульной службы полиции особого назначения "Киев" ГУНП, несущие службу в зоне проведения Операции Объединенных Сил обнаружили подозрительное устройство из нескольких металлических модулей. После этого они вызвали чрезвычайников для его обезвреживания. Вероятно, вещество, что находилась в контейнерах, является пластидом.

Контейнеры со взрывчаткой

После разминирования сотрудники ГСЧС дополнительно обнаружили 30-мм артиллерийский снаряд. Территория, о которой идет речь, не относится к железнодорожной станции.Обошлось без пострадавших.