Возле вокзала в Донецкой области заложили взрывчатку

Вблизи железнодорожной станции Верхнеторецкое в Донецкой области обнаружили взрывное устройство.

Источник: "Укрзалізниця" в Facebook

Дословно: "Взрывное устройство, о котором сообщают СМИ, обнаружено в 70 метрах от железнодорожной станции поселка Верхнеторецкое в Донецкой области."

Детали: Территория, о которой идет речь, не относится к железнодорожной станции.

Правоохранители успешно обезвредили устройство. Обошлось без пострадавших.