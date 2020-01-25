Возле вокзала в Донецкой области заложили взрывчатку
112 просмотров
Суббота, 25 января 2020, 01:24
Вблизи железнодорожной станции Верхнеторецкое в Донецкой области обнаружили взрывное устройство.
Источник: "Укрзалізниця" в Facebook
Дословно: "Взрывное устройство, о котором сообщают СМИ, обнаружено в 70 метрах от железнодорожной станции поселка Верхнеторецкое в Донецкой области."
Детали: Территория, о которой идет речь, не относится к железнодорожной станции.
Правоохранители успешно обезвредили устройство. Обошлось без пострадавших.
Украинская правда
powered by lun.ua