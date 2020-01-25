Возле вокзала в Донецкой области заложили взрывчатку

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Суббота, 25 января 2020, 01:24

Вблизи железнодорожной станции Верхнеторецкое в Донецкой области обнаружили взрывное устройство.

Источник: "Укрзалізниця" в Facebook

Дословно: "Взрывное устройство, о котором сообщают СМИ, обнаружено в 70 метрах от железнодорожной станции поселка Верхнеторецкое в Донецкой области."

Детали: Территория, о которой идет речь, не относится к железнодорожной станции.

Правоохранители успешно обезвредили устройство. Обошлось без пострадавших.

Украинская правда
Темы: Укрзализныця Донецкая область взрыв


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